Бразилия разрешила США запускать спутники и ракеты с космодрома «Алкантара»

Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческие запуски спутников и ракет с космодрома в латиноамериканской стране, следует из сообщения президента Бразилии Жаира Болсонару в Twitter.

В настоящее время Болсонару находится с визитом в США, где во вторник состоится его первая встреча с американским лидером Дональдом Трампом

"Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра "Алкантара" в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты. При этом сама территория будет продолжать находиться в юрисдикции Бразилии", — говорится в сообщении.

Это первое соглашение, заключенное в рамках визита Болсонару в США.