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Бразилия разрешила США запускать спутники и ракеты с космодрома «Алкантара» 

РИА Новости + ещё 4 26 минут назад
Фото: Reuters
Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческие запуски спутников и ракет с космодрома в латиноамериканской стране, следует из сообщения президента Бразилии Жаира Болсонару в Twitter.
В настоящее время Болсонару находится с визитом в США, где во вторник состоится его первая встреча с американским лидером Дональдом Трампом.
"Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра "Алкантара" в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты. При этом сама территория будет продолжать находиться в юрисдикции Бразилии", — говорится в сообщении.
Это первое соглашение, заключенное в рамках визита Болсонару в США.
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Оружие , Армия , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Бразилия
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