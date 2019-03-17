Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России, пишут СМИ

Отмечается, что Пентагон предлагает включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты "земля — земля" реактивной системы залпового огня. Подчеркивается, что это на 26 процентов больше, чем в 2019 году, когда американское оборонное ведомство запросило 8 101 ракету, и на 47 процентов больше, чем в 2018 году с 6 936 ракетами.

Как сообщает издание, покупка этих вооружений для "нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника" обойдется в сумму около 1,4 миллиарда долларов.

По версии портала, резкий рост расходов на пополнение ракетного арсенала связан с "переориентировкой" Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния "великим державам" — России и Китаю — после "относительного поражения" ИГ* в Ираке и Сирии.

В опубликованном в начале марта обзоре оборонного бюджета на следующий финансовый год Пентагон заявил, что приоритет в модернизации Армии США будет отдаваться "повышению дальности стрельбы и поражающего действия полевой артиллерии и развитию возможностей реактивной артиллерии для установления превосходства на всех эшелонах".

* Запрещённая в России террористическая организация