Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон намерен приобрести десять тысяч ракет против России, пишут СМИ 

Р-Спорт 29 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Министерство обороны США намерено приобрести более десяти тысяч управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая, пишет портал Task and Purpose.
Отмечается, что Пентагон предлагает включить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты "земля — земля" реактивной системы залпового огня. Подчеркивается, что это на 26 процентов больше, чем в 2019 году, когда американское оборонное ведомство запросило 8 101 ракету, и на 47 процентов больше, чем в 2018 году с 6 936 ракетами.
Как сообщает издание, покупка этих вооружений для "нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника" обойдется в сумму около 1,4 миллиарда долларов.
По версии портала, резкий рост расходов на пополнение ракетного арсенала связан с "переориентировкой" Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния "великим державам" — России и Китаю — после "относительного поражения" ИГ* в Ираке и Сирии.
В опубликованном в начале марта обзоре оборонного бюджета на следующий финансовый год Пентагон заявил, что приоритет в модернизации Армии США будет отдаваться "повышению дальности стрельбы и поражающего действия полевой артиллерии и развитию возможностей реактивной артиллерии для установления превосходства на всех эшелонах".
* Запрещённая в России террористическая организация
Р-Спорт: последние новости
Порошенко анонсировал испытания ракетного оружия у границы с Россией Италия в ближайшие дни выплатит США долги по поставкам F-35 Эксперт: китайское оружие станет конкурентом российскому на Ближнем Востоке
Комментарии
Оружие , Армия , США , Министерство обороны , Пентагон , Китай
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение