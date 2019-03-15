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Пентагон подтвердил планы испытаний запрещенной ДРСМД ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила представитель Пентагона Мишель Балданза.
«Соединенные Штаты приступили к работе по производству компонентов для поддержки тестирования на этапе разработки неядерных ракет наземного базирования», — приводит ее слова РИА «Новости».
В то же время Балданза отметила, что США «не сделали ни одного необратимого шага». По ее словам, американская сторона «должна быть готова» к тому, что Договор прекратит существование, если «не будет изменения в действиях России».
«Исследования и разработки спланированы так, чтобы быть обратимыми, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению договора до того, как мы выйдем из него в августе 2019 года», — добавила Балданза.
Напомним, на август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. километров, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. километров, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.
В Кремле подчеркнули, что планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, являются «логическим продолжением» позиции Вашингтона.
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Оружие , Армия , США , Пентагон , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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