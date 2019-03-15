«Угодить сюзерену»: что стоит за планами Польши купить непроверенную американскую систему управления ПВО и ПРО

Американский производитель оружия Northrop Grumman получил контакт почти на $350 млн на поставку Польше новейшей интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS. Как подчёркивают специалисты Northrop Grumman, их разработка позволяет обеспечить эффективное руководство эшелонированной системой ПВО и ПРО. Впрочем, IBCS до сих пор не принята на вооружение в самих Соединённых Штатах . С точки зрения экспертов, решение приобрести непроверенную систему имеет сугубо политическую подоплёку. Этим же продиктовано намерение Варшавы нарастить закупки американского оружия и разместить на своей территории постоянную военную базу США, отмечают аналитики.

Американский оборонный гигант Northrop Grumman получил подряд на производство систем управления ПВО и ПРО для Польши. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

«Компания Northrop Grumman (г. Хантсвилл, штат Алабама) получила контракт с твёрдой фиксированной ценой на сумму $349 377 402 на поставку военной продукции за рубеж, предполагающий передачу Польше двух полных батарейных комплектов аппаратного и программного обеспечения IBCS (интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны)», — говорится в сообщении военного ведомства.

Мозг для ПВО

Согласно распространённым американским Минобороны данным, контракт должен быть выполнен 30 июня 2026 года. В марте 2018-го Northrop Grumman сообщил о подписании предварительного документа о согласии Варшавы на закупку у американцев системы управления ПВО. После этого началась процедура согласования контракта в американском правительстве.

«Польша станет первым зарубежным государством-партнёром, приобретающим IBCS. Применение IBCS позволит Польше усовершенствовать возможности своей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны в соответствии с радикальной модернизацией, проводимой в этой области Армией США, а также обеспечить полную интеграцию своих сил ПВО в союзных операциях», — заявляли представители компании-производителя.

По информации, которую публикует производитель, IBCS функционирует на основе сетецентрического общеорганизационного подхода, в противовес применявшимся ранее вертикально интегрированным системам управления.

«Благодаря интеграции систем обнаружения и перехвата IBCS расширяет охват наблюдения и увеличивает область защиты. По-настоящему открытая системная архитектура IBCS позволяет включить в неё существующие и перспективные системы обнаружения и вооружений», — говорится в описании продукта на сайте Northrop Grumman.

Как пояснил в беседе с RT эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, IBCS должна создавать эшелонированную систему ПВО, ключевым элементом которой является ЗРК Patriot с радиусом захвата аэродинамической цели до 90 км, а другие системы меньшего радиуса действия, включая ракетно-пушечные системы, должны работать с ним в связке.

Однако, по словам эксперта, для того, чтобы IBCS действовал эффективно, необходим как минимум ещё один компонент — самолёты с комплексом дальнего радиобнаружения AWACS. По словам эксперта, именно применение такой схемы позволило турецким ВВС сбить российский Су-24 в 2015-м в небе над Сирией

«Польша надеется, что если она купит систему управления, то рано или поздно получит все компоненты», — считает Леонков.

«Сырой» продукт

Соглашение о поставке американских комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot правительство Польши подписало с представителями США в марте прошлого года. По словам польского министра обороны Мариуса Блащака, сумма контракта составила $4,75 млрд 16 пусковых установок, 208 ракет и четыре радиолокационные станции (РЛС) будут поставлены двумя партиями в 2022 и 2024 годах. Они станут основой национальной системы ПВО и ПРО в рамках программы Wisła.

Также в марте прошлого года были заключены и отдельные договоры с производителями компонентов для Patriot: Raytheon и Lockheed Martin. В сентябре 2018-го Raytheon получила от Пентагона контракт на $1,5 млрд на производство фазированных антенных решёток в рамках польской сделки. О подрядах на строительство ПВО для Lockheed Martin не сообщалось.

Однако в отличие от Patriot, которые были приняты на вооружение армии США в далёком 1982 году, IBCS — совершенно новая система. Стоит отметить, что она до сих пор не прошла все испытания. В 2017 году американское издание Defense News (DN) со ссылкой на представителей Сухопутных войск США, информировало, что поступление новой системы в войска откладывается на неопределённый срок из-за проблем с программным обеспечением.

Позже DN писало, что американские военные получат IBCS ориентировочно в 2022 году. В августе Northrop Grumman сообщала, что Сухопутные войска провели успешное испытание IBCS. Система связала системы ПВО и ПРО, расположенные в штатах Алабама, Техас и Нью-Мексико, объединив данные с радаров комплексов дальнего действия Patriot и РЛС ближнего действия Sentinel.

В октябре 2018 года компания Northrop Grumman информировала о получении дополнительного финансирования в размере $289 млн на дальнейшее усовершенствование IBCS.

В январе этого года специализированные американские СМИ и британское оборонное издание Jane’s 360 со ссылкой на представителей Пентагона подтвердили, что срок принятия на вооружение новой системы остаётся прежним — 2022-й. В то же время эксплуатационные испытания запланированы на 2020 год и именно по их результатам будет приниматься окончательное решение.

Риск в обмен на лояльность

Как отмечает польское оборонное издание Defence24.com, одним из преимуществ системы IBCS для Польши может быть именно способность интегрировать ЗРК ближнего и дальнего радиуса действия. 11 марта производитель Northrop Grumman сообщил, что успешно интегрировал в свою систему комплексы с ракетами CAMM, которые европейский консорциум MBDA разработал для Великобритании. Эти зенитные ракеты ближнего радиуса действия (1—25 км) Варшава может приобрести в рамках оборонной программы Narew.

Однако, с точки зрения экспертов, покупка оборонительных комплексов, тестирование которых ещё не было завершено, — рискованный шаг для Варшавы.

«То, что IBCS пока никуда не поставлялась, означает, что поляки рискуют, — утверждает Леонков. — Видимо, у них настолько сильное желание угодить сюзерену, они готовы пойти на всё, лишь бы США выразили слова благодарности и поставили их в пример другим союзникам».

По словам эксперта, за решением Польши получить IBCS стоят не военные, а исключительно политические соображения.

«Польша рассчитывает на то, что когда американцы поставят им эту систему, она продемонстрирует всем остальным членам НАТО, как можно обменять лояльность на якобы перспективные вооружения», — утверждает Леонков.

Олег Неменский. С тем, что закупка новой американской системы управления ПВО и ПРО имеет не столько военный, сколько политический смысл, согласен и старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований

«Польша, таким образом, пытается улучшить позиции в Белом доме», — говорит Неменский.

«Соответствовать стандартам»

Приобретение дорогостоящей системы координирования действий ПВО и ПРО в дополнение к комплексам Patriot — не единственная планируемая крупная закупка американских вооружений Варшавой. Ещё 13 февраля Польша заключила с США контракт на поставку 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $414 млн В конце февраля министр обороны Польши Мариус Блащак заявил, что страна ведёт переговоры с США о закупке часто подвергающихся критике со стороны экспертов 32-х истребителей пятого поколения F-35. Они должны существенно обновить военно-воздушный флот республики, состоящий из советских МиГ-29 и Су-22. В какую сумму это может обойтись польскому налогоплательщику, не сообщается, но в январе текущего года Минобороны Японии сообщило, что планирует по аналогичному контракту закупить 27 таких машин по цене $107 млн за единицу.

5 марта польское издание Defence24.com, ссылаясь на документы Минобороны республики, сообщило о приостановке ранее озвученных планов по модернизации советских самолётов. 13 марта президент Анджей Дуда , встречаясь с военными по случаю празднования 20-летия вступления Польши в НАТО, призвал страну освободиться от «коммунистического» оружия.

«Нужно как можно скорее отказаться от техники, унаследованной от коммунистической эпохи. Мы уже давно должны соответствовать стандартам вооружения Североатлантического альянса. Я в первую очередь имею ввиду инфраструктуру. Это обязательное условие», — цитирует главу государства «Радио Польша».

В конце февраля Польша объявила о начале масштабной программы модернизации своих вооружённых сил, объясняя эти шаги угрозой со стороны России.

Население в заложниках

Помимо приобретения американского вооружения Польша намерена дислоцировать и первую постоянную базу США в своей стране. Сейчас американские войска в стране размещаются на ротационной основе. В прошлом году Анджей Дуда даже предложил назвать новую базу в честь действующего американского президента — «Форт Трамп». Варшава готова даже частично оплатить строительство, направив на эти цели $2 млрд

Выступая 13 марта на слушаниях в конгрессе, глава Европейского командования Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти поддержал этот проект.

По словам Скапаротти, он выступает за сочетание ротационного подхода и постоянной базы, которая будет выполнять задачи по логистике и управлению войсками.

Как отмечают официальное издание американской армии Stars and Stripes и «Голос Америки» , ссылаясь на заявление исполняющей обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер, заключение договора о строительстве базы займёт от шести месяцев до года.

США также планирует разместить в Польше собственную систему ПРО Aegis, наподобие той, что уже действует в Румынии.

20 февраля, выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин отметил, что пусковые установки Mk 41, используемые на Aegis, могут применяться и для запуска крылатых ракет Tomahawk. 1 марта ВВС США заявили о размещении в Польше эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

По словам Алексея Леонкова, вследствие такой политики — «когда накапливается оружие и строятся новые базы» — под угрозой окажется не только безопасность всего восточноевропейского региона, но и самой Польши.

«Польша находится в авангарде блока НАТО, и в случае возникновения глобального конфликта все натовские объекты на территории Польши окажутся под ударом, — отмечает эксперт. — Если в Европе появятся ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками, то вся территория Польши окажется под прицелом российских ракетных комплексов».

По мнению военного аналитика,

«руководство Польши и её военно-политический блок прилагает все усилия к тому, чтобы население Польши стало заложником их лояльности к США».

Как отмечает Олег Неменский, несмотря на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича от 14 марта о поиске точек соприкосновения с Россией, военные планы польского правительства говорят об обратном. В то же время эти проекты могут оказаться неэффективными.