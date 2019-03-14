«Черные кобры» вооружились «Кордами» и «Печенегами»

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«Черные кобры» вооружились «Кордами», «Печенегами» и АК-103 

Российская Газета 1 час назад
Контртеррористическое подразделение Арабской Республики Египет Black Cobra ("Черная кобра") вооружилось новейшим российским стрелковым оружием.
В ролике, появившемся на видеохостинге YouTube, продемонстрированы моменты боевой подготовки спецназовцев. Бойцы применяют автоматы калибра 7,62 мм АК-103, снабженные планкой Пикатинни, предназначенной для установки различного дополнительного оборудования. Масса без патронов — 3,6 кг. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — 1000 м.
Также в репортаже можно увидеть 7,62-мм пулеметы ПКП "Печенег" и крупнокалиберные 12,7-мм "Корд". Масса первого — 8,2 кг. Второй образец, соответственно, более тяжелый — 32,6 кг.
"Печенег" имеет скорострельность до 800 выстрелов в минуту и обладает прицельной дальностью стрельбы до 1500 м.
У "Корда" на станке с сошками масса составляет 32,6 кг, темп стрельбы — до 750 выстрелов в минуту, дальность — до 2000 м.
Снайперы подразделения вооружены 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Эти винтовки также обладают высокими характеристиками. Без оптического прицела они весят 12,9 кг. Прицельная дальность стрельбы — 1800 м. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту.
Все перечисленные образцы прошли проверку реальными боевыми действиями и очень хорошо показали себя в ходе борьбы с террористами.
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Оружие , Армия , Видео , Египет
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