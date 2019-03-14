Российские очки ночного видения превзошли американские

Российские нашлемные пилотажные очки ночного видения типа "ГЕО-ОНВ1" для экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов превзошли по ряду показателей американские. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны России сообщает ТАСС

По словам спикера, сейчас эти пилотажные очки используются для вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе в Сирии . Российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения.

— В настоящее время серийный выпуск ЭОП третьего поколения освоили только две страны, Россия и США, по два предприятия в каждой стране, — уточнил собеседник.

Очки предназначены не для применения вооружения, а для взлета и посадки на неподготовленные площадки и ориентации в пространстве ночью.

В апреле 2016 года в Сирии потерпел крушение вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В результате авиакатастрофы погибло два человека. Этот случай считают единственной ночной не боевой потерей Ми-28Н.

Экипаж потерял ориентацию в пространстве "в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом".

Вертолетчики пилотировали в очках ОНВ-1 "Скосок", которые произвели еще в 1990-х годах. После расследования полеты в них запретили, а летные экипажи получили новые очки.