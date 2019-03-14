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СМИ сообщили о намерении США испытать запрещенную ДРСМД ракету 

Российская Газета
США планируют провести испытания крылатой ракеты наземного базирования радиусом действия около одной тысячи километров сразу после выхода из ДРСМД, запрещающего использование подобных снарядов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназвавшегося представителя Пентагона.
Новая баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме. Данный снаряд способен лететь на малой высоте.
Испытания пройдут, предположительно, в августе, тогда как в ноябре будет испытана баллистическая ракета большей дальности. Вооружения данного типа находились под запретом более 30 лет.
Четвертого марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отмечается, что РФ не будет соблюдать ДРСМД до тех пор, пока США не устранят допущенные ими нарушения при выполнении своих обязательств. Глава государства также ориентировал российское внешнеполитическое ведомство не инициировать переговоры по новому договору, а ожидать пока созреют американские партнеры.
Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Договора. Владимир Путин пообещал "зеркальный ответ", подчеркнув, что Россия неукоснительно соблюдает все обязательства по разоружению.
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Комментарии8
Оружие , Армия , Видео , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Гуам , США
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