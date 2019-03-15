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США намерены передать Украине еще два патрульных катера 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
США намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Об этом заявил в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.
Генерал добавил, что также планируются поставки других оружейных систем, но не уточнил, каких именно.
В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. По мнению экс-командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, эти катера не прибавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".
В ноябре 2018 года США также направили Украине предложение о передаче стране списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
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Оружие , Армия , Петр Порошенко , США
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