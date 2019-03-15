США намерены передать Украине еще два патрульных катера

США намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Об этом заявил в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

Генерал добавил, что также планируются поставки других оружейных систем, но не уточнил, каких именно.

В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко . По мнению экс-командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, эти катера не прибавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".

В ноябре 2018 года США также направили Украине предложение о передаче стране списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.