Стало известно о массированном авиаударе России по Идлибу

Российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб , которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии сообщает ливанское издание Al Masdar News.

Целями стали базы и склады «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») неподалеку от столицы провинции. Как пишет издание, удары увенчались успехом — в районе этих объектов произошло несколько взрывов.

Также утверждается, что российская авиация, вероятно, продолжит атаковать инфраструктуру ХТШ в Идлибе.