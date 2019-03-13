Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о массированном авиаударе России по Идлибу 

Lenta.ru 1 час назад
Российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии сообщает ливанское издание Al Masdar News.
Целями стали базы и склады «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») неподалеку от столицы провинции. Как пишет издание, удары увенчались успехом — в районе этих объектов произошло несколько взрывов.
Сирийская армия ударила по позициям "ан-Нусры"
Также утверждается, что российская авиация, вероятно, продолжит атаковать инфраструктуру ХТШ в Идлибе.
Минобороны России 11 марта заявляло, что Воздушно-космические силы не наносили какие-либо удары в этой провинции.
Последние новости
Раскрыт быт боевиков в последнем оплоте ИГ Фонд арестованного инвестора из США «помог» наказать Россию за Венесуэлу Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях
Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Идлиб
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение