Российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии сообщает ливанское издание Al Masdar News.
Целями стали базы и склады «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») неподалеку от столицы провинции. Как пишет издание, удары увенчались успехом — в районе этих объектов произошло несколько взрывов.
Также утверждается, что российская авиация, вероятно, продолжит атаковать инфраструктуру ХТШ в Идлибе.
Минобороны России 11 марта заявляло, что Воздушно-космические силы не наносили какие-либо удары в этой провинции.