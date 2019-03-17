Спасти С-400: расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный беспилотник «противника»

Так на Балтфлоте стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба».

Сплошная стена огня сметает все на своем пути, не оставляя противнику шансов. Скорострельность двух пушек — сто выстрелов в секунду. Так на Балтфлоте стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений ПВО в рамках АрМИ-2019 «Ключи от неба».

Расчет гвардии капитана Тимура Сильченко, победителя всеармейского финала конкурса прошлого года, отрабатывает поражение не только воздушных, но и наземных целей. Так, например, отрабатывая ближнее прикрытие комплексов ПВО С-400 «Триумф» от всех современных и перспективных средств воздушного нападения ударных беспилотников «противника».

«Я взял тот же расчет, с которым выступал в том году. Впринципе, я на него надеюсь и знаю, что они меня не подведут», — сказал командир зенитного ракетно-пушечного комплекса.

Первенство, где встретятся лучшие из лучших, состоится летом. А победители финала примут участие в главном событии года — Армейских международных играх.

Ранее зенитчики Балтфлота провели боевые стрельбы из этих комплексов.

«Панцирь-С1» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.

Уникальная особенность ЗРПК «Панцирь-С1» заключается в возможности отслеживать цели и вести огонь на поражение, находясь в движении. Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки.