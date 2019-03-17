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Спасти С-400: расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный беспилотник «противника» 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Так на Балтфлоте стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба».
В Калининградской области на огневой рубеж вышли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Сплошная стена огня сметает все на своем пути, не оставляя противнику шансов. Скорострельность двух пушек — сто выстрелов в секунду. Так на Балтфлоте стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений ПВО в рамках АрМИ-2019 «Ключи от неба».
Расчет гвардии капитана Тимура Сильченко, победителя всеармейского финала конкурса прошлого года, отрабатывает поражение не только воздушных, но и наземных целей. Так, например, отрабатывая ближнее прикрытие комплексов ПВО С-400 «Триумф» от всех современных и перспективных средств воздушного нападения ударных беспилотников «противника».
«Я взял тот же расчет, с которым выступал в том году. Впринципе, я на него надеюсь и знаю, что они меня не подведут», — сказал командир зенитного ракетно-пушечного комплекса.
Первенство, где встретятся лучшие из лучших, состоится летом. А победители финала примут участие в главном событии года — Армейских международных играх.
Ранее зенитчики Балтфлота провели боевые стрельбы из этих комплексов.
«Панцирь-С1» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.
Уникальная особенность ЗРПК «Панцирь-С1» заключается в возможности отслеживать цели и вести огонь на поражение, находясь в движении. Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки.
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Комментарии63
Оружие , Армия , Видео , Войска , Калининградская Область
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