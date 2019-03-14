Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко задумал испытать новые ракеты рядом с Россией 

Lenta.ru + ещё 10
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что испытания новейших разработок украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Украинский лидер подчеркнул, что для страны открылись новые возможности для увеличения точности, расширения радиуса действия, а также мощности «возможного ответа на агрессию».
Ранее Порошенко поставил задачу конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия. Он также отметил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений в связи с действием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Последние новости
Россия объяснила авиаудар по Идлибу Директриса детдома годами игнорировала жалобы воспитанников на изнасилования Стало известно о массированном авиаударе России по Идлибу
Оружие , Армия , Видео , В мире , Петр Порошенко , Интерфакс
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение