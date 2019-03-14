Порошенко задумал испытать новые ракеты рядом с Россией

Украинский лидер подчеркнул, что для страны открылись новые возможности для увеличения точности, расширения радиуса действия, а также мощности «возможного ответа на агрессию».

Ранее Порошенко поставил задачу конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия. Он также отметил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений в связи с действием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).