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Армия России вооружилась «Ртутью» 

News.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: минобороны
Современная система радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» впервые поступил а на вооружение мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). Подразделения дислоцированы в Кемеровской области.
Боевая машина способна защитить живую силу и военную технику, прикрыть районы сосредоточения войск, нейтрализовать снаряды с радиовзрывателями. Разработка может «накрыть» территорию площадью до 50 га, сообщает официальный сайт Минобороны России.
Комплекс «умеет» глушить частоты радиосвязи, используемые противником. Благодаря бронированному гусеничному шасси МТ-ЛБ «Ртуть-БМ» имеет достаточно высокие характеристики подвижности. Время приведения рассчёта в боевую готовность — не более 10 минут.
Ранее News.ru сообщал, что Россия в десятки раз увеличила арсенал высокоточных крылатых ракет за последние шесть лет. Армия получила новые боеголовки для носителей большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Кемеровская Область
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