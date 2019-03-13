Армия России вооружилась «Ртутью»

Современная система радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» впервые поступил а на вооружение мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). Подразделения дислоцированы в Кемеровской области

Боевая машина способна защитить живую силу и военную технику, прикрыть районы сосредоточения войск, нейтрализовать снаряды с радиовзрывателями. Разработка может «накрыть» территорию площадью до 50 га, сообщает официальный сайт Минобороны России.

Комплекс «умеет» глушить частоты радиосвязи, используемые противником. Благодаря бронированному гусеничному шасси МТ-ЛБ «Ртуть-БМ» имеет достаточно высокие характеристики подвижности. Время приведения рассчёта в боевую готовность — не более 10 минут.