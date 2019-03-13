Bild (Германия): Путин вооружается против НАТО

Бряцание оружием в бывшем Кёнигсберге : согласно сообщениям российских СМИ, Кремль недавно укрепил свои войска в Калининградской области истребительным авиаполком.

Кроме того в регионе, вблизи бывшего коронационного города Пруссии, размещены батареи ракет средней дальности С-400, сообщают польские СМИ со ссылкой на российские источники тамошнего Балтийского флота. Эти ракеты способны поражать вражеские самолеты на дальности до 400 км.

По данным российского новостного агентства «Интерфакс», Россия таким образом отвечает на наращивание сил НАТО в регионе Балтийского моря.

Истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27, сформирован в составе соединения морской авиации Балтийского флота, цитирует немецкоязычное издание «Кёнигсбергер экспресс» пресс-службу подразделения. Недавно в рамках учений пилоты оттачивали летную технику и ведение воздушного боя. Тренировались также принуждать вражеские самолеты к приземлению.

Запрос издания «Бильд» по поводу этих сообщений и угрозы со стороны России министерство обороны Польши оставило без ответа. Варшава регулярно подвергает критике намерение Москвы агрессивно расширять свое военное присутствие. Польские СМИ также регулярно сообщают о том, что Россия подтягивает подкрепления в пограничные зоны.

Так, в конце января информационное агентство ПАП сообщило о том, что Россия укрепляет в Калининградской области и наземные войска.

По данным московского ежедневного издания «Независимая газета», в Гусев , бывший Гумбиннен, находящийся всего в 40 километрах от польской границы, был перемещен танковый полк. 40 танков там уже были размещены, а в составе полка, вероятно, 90 боевых машин.

Россия утверждает, что их переместили туда лишь для участия в танковом биатлоне. В рамках состязания экипажи танков Т-72 будут соревноваться в скорости и стрельбе. Победители будут бороться в финале за звание лучшего танкиста западного военного округа России…

«Форт Трамп» — надежда поляков

Много внимания в оборонном вопросе польское правительство уделяет строительству постоянной военной базы США. С точки зрения правых, постоянный опорный пункт сил безопасности остановит Россию.

Польша чисто исторически с опаской смотрит в сторону Востока, Москвы, поэтому американцам здесь всегда более чем рады.

Доводы следующие: как и в случае с длительным присутствием американских войск в Западной Германии во времена холодной войны, Кремль и сегодня действовал бы осмотрительнее. Поэтому вот уже несколько месяцев польские политики ведут в Вашингтоне лоббистскую деятельность, чтобы убедить в этом 72-летнего Дональда Трампа . Трудность в том, что даже если президент США согласится, Конгресс и Сенат еще должны дать зеленый свет.

Поэтому неочевидно, сможет ли проект с кичливым названием «Форт Трамп» воплотиться в жизнь: по ту сторону Атлантики делают противоречивые заявления, даже когда речь идет об увеличении числа солдат, находящихся в Польше на ротационной основе (в настоящее время около 1 000 человек).

«У нас нет сомнений в достижении успеха», — так выразился Мариуш Блащак по поводу строительства американской военной базы в Польше после конференции по безопасности в Мюнхене.

Американцев должны привлечь и деньги: правительство готово выложить для этой цели два миллиарда долларов — едва ли достаточная сумма для строительства такой базы, утверждают военные эксперты.

Учитывая разворачивающуюся в регионе гонку вооружений, любопытно, что гражданское население Калининграда в то же время рассчитывает на увеличение количества туристов.

Бывшая Восточная Пруссия традиционно притягивает прежних немецких жителей или их потомков. Тем не менее визовый режим России до сих пор не позволяет так просто на минутку заглянуть из Польши в российский эксклав. Существовавшую некоторое время 72-часовую визу российские власти отменили. Основанием не в последнюю очередь могло послужить нарастающее напряжение обстановки.

Однако в этом отношении должны произойти изменения: 32-летний губернатор области Антон Алиханов объявил о том, что с июля будет введена упрощенная система получения электронных виз. Однако детали пока неизвестны.

«Мы надеемся, что туристы из как можно большего числа стран воспользуются новой системой», — заявил Алиханов на мероприятии, организованном представительством ЕС в Москве. Тогда он широко рекламировал перед иностранными дипломатами преимущества региона как производственной площадки: «Калининград — идеальный объект для инвестиций».

Увеличение количества истребителей, танков и ракет скорее всего навредит этому образу.