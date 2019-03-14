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Корпус морской пехоты США лишился самолетов РЭБ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Корпус морской пехоты США снял с вооружения свой последний самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Grumman EA-6B Prowler.
Как сообщает портал FlightGlobal, машина была приписана к эскадрилье VMAQ-2 на базе "Черри-Поинт" в Северной Каролине. Самолеты данного типа были приняты на вооружение корпусом морской пехоты еще в 1977 году, в общей сложности он получил 48 единиц такой техники.
Теперь функции РЭБ должен взять на себя палубный истребитель F-35B, а специализированных самолетов для этого у морских пехотинцев не будет. Отметим, что всего для вооруженных сил США с 1966 по 1991-й годы было построено 170 самолетов Grumman EA-6B Prowler, ВВС полностью отказались от них в 2015-м.
Основным "оружием" данной машины была тактическая система установки помех, способная подавлять сигналы сразу с пяти установок радиолокационного слежения. Эта система неоднократно модернизировалась со временем.
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Оружие , Армия , Видео , США
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