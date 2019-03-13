Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Утром в 06:15 мск Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра.
06:15 мск.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. #UHKK. Совершает запланированный полёт на востоке России🇷🇺. #OC135B #USAF pic.twitter.com/nYmc2MCDCl— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 марта 2019 г.
Запланированный полет военного самолета на востоке России проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.
Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
В прошлый раз этот самолет пролетал над Россией 11 марта. Тогда американских военных также интересовал Дальний Восток, в частности самолет заметили в районе Читы. По мнению военных экспертов, в центре внимания США — ракетная бригада, развернутая в этом городе.