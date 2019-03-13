Самолет ВВС США пролетел над территорией России

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России . Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Запланированный полет военного самолета на востоке России проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.

Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

В прошлый раз этот самолет пролетал над Россией 11 марта. Тогда американских военных также интересовал Дальний Восток, в частности самолет заметили в районе Читы. По мнению военных экспертов, в центре внимания США — ракетная бригада, развернутая в этом городе.