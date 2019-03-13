Эксперт призвал признать ситуацию с контролем над вооружениями критической

"Думаю, что мы живем в новой реальности, когда у нас много одновременных рисков. Мы буквально движемся по минному полю и не знаем, когда взорвется и кто пострадает. Поэтому первое, что мы должны сделать, это признать, что мы в зоне высокого риска. Мы не движемся туда, а мы уже там", — сказал он в среду на международной конференции по ядерной политике в Вашингтоне.

По его словам, обе стороны должны также признать принцип, что никто не выиграет в ядерной войне. Именно поэтому необходимо возобновить диалог по стратегической стабильности, добавил Иванов.

"И если мы действительно хотим изменить ситуацию и перейти к позитивной повестке, это может быть сделано только США и Россией. Этот процесс должен быть возглавлен нашими странами", — сказал бывший глава российского МИД.

По его словам, и в Вашингтоне, и в Москве есть достаточно людей, которые понимают необходимость диалога. С другой стороны, он признал, что в обеих странах есть и те, кто не осознает серьезность ситуации. Донести это до таких представителей власти может гражданское общество, профильные организации, которые должны постоянно поднимать эту тему, считает Иванов.

Начать диалог можно с "чего-то простого", сказал он и привел в пример механизм избежания столкновений в Сирии.

По его мнению, ДРСМД можно было спасти, но после расторжения заключить новый вряд ли будет возможно.

"В новой эре, в новых обстоятельствах будет не только сложно, но почти невозможно заключить новые договоры по образу тех, что заключались в прошлом веке. Ситуация совершенно изменилась", — сказал Иванов.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США — к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент США Дональд Трамп в этом году заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.