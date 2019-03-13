Пентагон запросил 2,6 миллиарда долларов на гиперзвуковое оружие

В 2020 финансовом году министерство обороны США планирует запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия. Об этом заявил представитель объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Энтони Иерарди, высупая во вторник перед журналистами.

Он озвучил некоторые пункты из проекта бюджета Пентагона. Согласно им, требуемая сумма будет направлена на развитие гиперзвуковых систем вооружения авиационного, морского и наземного базирования в рамках концепции "быстрого удара" неядерными средствами, пишет РИА Новости

Иерарди отметил также, что еще 3,7 миллиарда долларов планируется направить на разработку беспилотных и автономных систем, еще 927 — на развитие программ искусственного интеллекта, в том числе в области распознавания объектов и изображений.

Напомним, что бюджет Пентагона в 2020 году запланирован в размере 750 миллиардов долларов, это на 5% больше 2019 года. Финансовый 2020 год наступит в США первого октября текущего года.

В думском комитете по обороне ранее прокомментировали американские бюджетные проектировки, в том числе и увеличение на 5% расходов на оборону. По мнению российских парламентариев, документ носит военизированный, агрессивный характер, а увеличение бюджета еще раз подчеркивает агрессивность планов Вашингтона.