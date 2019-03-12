Почему в Швеции считают Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». По его словам, Россия якобы использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы. Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время «исчерпается».

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выпустил доклад, в котором он рассматривает российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его мнению, Россия — «сверхдержава-аутсайдер» гонки вооружений.

В своей работе эксперт оценивает стратегию электронной борьбы России и приходит к выводу, что Москва отстает от запада в военной сфере. Российская стратегия, отмечает автор, основывается на обороне личного состава, техники и военной инфраструктуры в ущерб «оборонительным и превентивным мерам».

«Россия не может позволить себе идти в ногу с новейшими разработками Запада. Делать упор на снижение заметности и защиту (объектов — «Газета.Ru») элементарно дешевле», — пишет Кьеллен.

Автор также обращает внимание на создание в России новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Москва лишь изменила старые советские разработки, «нацеленные на борьбу с НАТО США ». Кьеллен считает, что Россия

«использует для внедрения средств радиоэлектронной борьбы оставшийся после распада СССР технологический задел, который скоро будет совсем исчерпан».

«Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает он.

Впрочем, с докладом шведского эксперта в России не согласны. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что российские средства РЭБ, наоборот, обладают значительными преимуществами.

«Пока нет аналогов ни в одном государстве, которые могли бы превзойти нашу технику. Это показывают результаты военных операций в Сирийской Арабской Республике. Иностранные государства проявляют все больший интерес к приобретению нашего радиоэлектронного оружия. Если говорить в целом про оборону, то Запад во главе с США строят иллюзии в отношении России», — заявил Швыткин в беседе с ФАН.

Он также отметил, что министерство обороны ставит перед собой актуальные задачи и успешно с ними справляется.

«Россия обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдерживать возможную агрессию со стороны других стран. Конечно, наши возможности позволяют обезопасить страну. У нас ведется много перспективных технологичных разработок, к тому же есть соответствующий план до 2027 года. Главная цель РФ — обеспечить оборонный потенциал с учетом внешних угроз», — отметил Юрий Швыткин.

Ранее в США высказали опасения из-за использования Китаем и Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщалось в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США. Как отмечалось, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.

«Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — указывалось в докладе.

В августе стало известно, что на вооружение американской армии поступят несколько мобильных комплексов РЭБ, предназначенных для дислоцирования в Европе и Южной Кореи.

«Подвижность — ключевой момент при ведении радиоэлектронной борьбы. У вооруженных сил России есть большое разнообразие колесных систем радиоэлектронной борьбы, срок развертывания которых не более 15 минут», — отмечал американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа.

Он также отметил, что американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских образцов РЭБ.

«И сейчас ни для кого не секрет, что Россия по целому ряду направлений находится на серьезных передовых позициях», — заявлял он.

По мнению Макиенко, сегодня российская армия средствами РЭБ способна воздействовать только на ход и исход отдельного боя и сражения, но и операции в целом.