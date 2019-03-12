Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». По его словам, Россия якобы использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы. Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время «исчерпается».
Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выпустил доклад, в котором он рассматривает российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его мнению, Россия — «сверхдержава-аутсайдер» гонки вооружений.
В своей работе эксперт оценивает стратегию электронной борьбы России и приходит к выводу, что Москва отстает от запада в военной сфере. Российская стратегия, отмечает автор, основывается на обороне личного состава, техники и военной инфраструктуры в ущерб «оборонительным и превентивным мерам».
«Россия не может позволить себе идти в ногу с новейшими разработками Запада. Делать упор на снижение заметности и защиту (объектов — «Газета.Ru») элементарно дешевле», — пишет Кьеллен.
Автор также обращает внимание на создание в России новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Москва лишь изменила старые советские разработки, «нацеленные на борьбу с НАТО и США». Кьеллен считает, что Россия
«использует для внедрения средств радиоэлектронной борьбы оставшийся после распада СССР технологический задел, который скоро будет совсем исчерпан».
«Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает он.
Впрочем, с докладом шведского эксперта в России не согласны. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что российские средства РЭБ, наоборот, обладают значительными преимуществами.
«Пока нет аналогов ни в одном государстве, которые могли бы превзойти нашу технику. Это показывают результаты военных операций в Сирийской Арабской Республике. Иностранные государства проявляют все больший интерес к приобретению нашего радиоэлектронного оружия. Если говорить в целом про оборону, то Запад во главе с США строят иллюзии в отношении России», — заявил Швыткин в беседе с ФАН.
Он также отметил, что министерство обороны ставит перед собой актуальные задачи и успешно с ними справляется.
«Россия обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдерживать возможную агрессию со стороны других стран. Конечно, наши возможности позволяют обезопасить страну. У нас ведется много перспективных технологичных разработок, к тому же есть соответствующий план до 2027 года. Главная цель РФ — обеспечить оборонный потенциал с учетом внешних угроз», — отметил Юрий Швыткин.
Ранее в США высказали опасения из-за использования Китаем и Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщалось в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США. Как отмечалось, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.
«Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — указывалось в докладе.
В августе стало известно, что на вооружение американской армии поступят несколько мобильных комплексов РЭБ, предназначенных для дислоцирования в Европе и Южной Кореи.
«Подвижность — ключевой момент при ведении радиоэлектронной борьбы. У вооруженных сил России есть большое разнообразие колесных систем радиоэлектронной борьбы, срок развертывания которых не более 15 минут», — отмечал американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа.
Он также отметил, что американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских образцов РЭБ.
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко рассказывал ранее «Газете.Ru», что Россия в плановом порядке занималась модернизацией и созданием новых образцов техники РЭБ, а вооруженные силы готовились к радиоэлектронной электронной войне.
«И сейчас ни для кого не секрет, что Россия по целому ряду направлений находится на серьезных передовых позициях», — заявлял он.
По мнению Макиенко, сегодня российская армия средствами РЭБ способна воздействовать только на ход и исход отдельного боя и сражения, но и операции в целом.