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В России не нашли денег на скрытые подлодки 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: «Объединенная судостроительная корпорация»
Российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок. Об этом сообщили Mil.Press FlotProm источники в ЦКБ МТ «Рубин» и «Центральном НИИ судовой электротехники и технологии» (ЦНИИ СЭТ).
Собеседники издания отметили, что работы практически не ведутся последние полтора года, а испытания ВНЭУ на подлодке проекта 677 (шифр «Лада»), которая первой должна получить анаэробную установку, начнутся не ранее последнего этапа госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.
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Издание приводит комментарий научного руководителя «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерия Половинкина, согласно которому разработка ВНЭУ заинтересовала Индию, которая может обеспечить необходимое финансирование.
В апреле 2018 года сообщалось, что конструкторское бюро «Малахит» испытало образец ВНЭУ для малых неатомных подводных лодок.
Воздухонезависимый двигатель позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Над аналогичными проектами работают во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.
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Комментарии14
Оружие , Армия , Валерий Половинкин , Крыловский ГНЦ , ЦКБ "Рубин"
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