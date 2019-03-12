ВВС США показали первый полет «Валькирии»

США проведены первые летные испытания беспилотника — ведомого XQ-58A Valkyrie («Валькирия»). Конкретная информация о результатах тестирования пока не разглашается, как и тактико-технические характеристики аппарата. Предполагается, что беспилотник предназначен для сопровождения истребителей пятого поколения. Так, аппарат сможет выполнять часть боевых функций пилотируемого самолета, в том числе наносить удары по целям, указанным летчиком.

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первые летные испытания тяжелого стелс-беспилотника нового поколения — ведомого Kratos XQ-58A Valkyrie («Валькирия»). Видео полета опубликовал портал Defense News. Испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) прошли 5 марта на военном полигоне Юма в штате Аризона на юго-западе страны.

Согласно сообщению авиабазы ВВС США «Райт-Паттерсон», беспилотник был создан для полетов в связке с пилотируемыми истребителями, его проверки были признаны успешными.

Во время первого полета аппарат находился в воздухе 76 минут, никаких технических проблем выявлено не было. При этом взлет, посадка и испытания функционала в ролике не демонстрируются.

Кроме того, не оглашаются более конкретные результаты тестирования. В рамках текущего этапа испытаний запланированы еще пять полетов, в ходе которых специалисты проконтролируют функционирование бортового оборудования беспилотника, его аэродинамических характеристик и систем, обеспечивающих взлет и посадку.

«Валькирию» разработала исследовательская лаборатория ВВС США в сотрудничестве с компанией Kratos. С момента начала разработки до первого полета аппарата прошло 2,5 года.

Конкретная информация о тактико-технических характеристиках беспилотника в настоящее время отсутствует. Известно, что новый аппарат имеет размах крыла в 8,2 м, а его длина составляет 9,1 м. Возможная боевая нагрузка аппарата — 272 кг. Вооружения могут располагаться и на внешней подвеске, и во внутренних отсеках. Беспилотник способен уверенно летать на высотах до 13,7 тыс. м. Также известно, что БПЛА относится к классу околозвуковых аппаратов с большой дальностью полета.

СМИ высказывают предположение, что пока тестирования не увенчались полным успехом. В противном случае Пентагон сразу бы продемонстрировал новое вооружение, подчеркнув, что оно превосходит любое, имеющееся у других стран, передает портал Avia.pro.

XQ-58A Valkyrie, как и подобные им дроны, будут предназначены для сопровождения истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, самолетов четвертого поколения, а также бомбардировщиков. Предполагается, что эти БПЛА станут помощниками самолетов, управляемых пилотами, и тем самым обеспечат их безопасность.

В настоящее время сразу несколько американских компаний по заказу ВВС США занимаются разработкой демонстраторов беспилотных ведомых, которые будут использоваться для оценки необходимости таких аппаратов в войсках и определения круга задач для аппаратов этого класса. Беспилотные ведомые могли бы брать на себя часть боевых функций пилотируемого самолета, в том числе наносить удары по целям, указанным летчиком, а также нести на себе более мощные радары или сенсоры, позволяя пилотируемому самолету действовать незаметно.

Изначально в рамках проекта XQ-58A велось создание беспилотного истребителя, предназначенного для полетов в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра, но позднее военные решили переориентировать разработку.

На сегодняшний момент основная цель проекта по разработке беспилотных ведомых — создание относительно дешевых многоразовых аппаратов, потери которых во время военных действий не были бы финансово чувствительными.

В конце февраля текущего года американский авиастроительный концерн Boeing на авиационной выставке в Австралии представил модель сертифицируемого беспилотного ведомого Loyal Wingman. Создание этого БПЛА ведется по заказу министерства обороны Австралии. Первый полет аппарата должен состояться в 2020 году. Loyal Wingman сможет выполнять полеты на расстояние до 3,7 тыс. км, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения. Размах крыла показанного аппарата составляет 11,7 м. По заявлению концерна, беспилотник получит систему искусственного интеллекта, которая позволит ему автономно выполнять некоторые задания. Помимо Boeing разработкой беспилотного ведомого занимается также американская компания Lockheed Martin.