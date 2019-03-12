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Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия 

ТАСС + ещё 2 57 минут назад
Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил в понедельник российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
"Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт. Я призываю вас прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации", — подчеркнул дипломат. "США не являются нашими соперниками. Как я уже говорил множество раз сегодня, мы рассматриваем США в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас", — сказал посол РФ.
Он также назвал выдумкой сообщения о том, что Россия может первой нанести ядерный удар.
"На эту тему существует слишком много сфабрикованных новостей. Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", — заявил Антонов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.
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Комментарии6
Оружие , Армия , Видео , Анатолий Антонов , Владимир Путин , США
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