В России идет разработка гиперзвуковых патронов

По словам конструктора сверхдальней винтовки СЛВК-14С «Сумрак» Владислава Лобаева, такой патрон позволит не только точно поражать мишени на дистанции свыше 6 километров, но пробивать бронетехнику «противника» даже с больших расстояний.

Сегодня в России ведутся разработки гиперзвуковых патронов и оружия. Об этом рассказал Владислав Лобаев, конструктора сверхдальней винтовки СЛВК-14С «Сумрак» и генеральный конструктор Lobaev Arms.

По его словам, компания, будучи конструктором сверхдальнего оружия, сейчас достигла в своих рекордных попытках абсолютного физического предела в смысле внешней балистики нарезного оружия. В настоящее время американцам принадлежит рекорд 5500 метров, и превзойти его можно лишь поразив мишень на дальности 6 километров. Такой выстрел произвести практически невозможно, используя патрон, основанный на прежних принципах.

«Возможности, которые дает такое оружие совершенно уникальны. Они на некоторое время обнулят индивидуальные средства защиты, также там не будет вопросов пробиваемости легкой бронетехники даже с больших дистанций», — сказал конструктор.

По словам Владислава Лобаева, в настоящее время компания Lobaev Arms ведет подобные исследования в инициативном порядке за счет собственных средств, однако не так быстро по причине недостаточного финансирования.

«Однако рано или поздно мы этот вопрос добъем, хотя бы даже в плане того, чтобы противодействовать американцам в таком неформальном соревновании», — сказал он.

Уникальная сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14С — российская однозарядная винтовка. Предназначена для установления рекордов дальности стрельбы.