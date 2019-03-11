США собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотники

Проект бюджета США на 2020 год предполагает ускоренные закупки подводных беспилотников и двух больших экспериментальных беспилотных надводных кораблей, следует из опубликованного Белым домом документа.

«Примечательно, что бюджет ускоряет закупку ряда ключевых систем, включая беспилотные подводные аппараты… Бюджет также предполагает покупку двух больших экспериментальных надводных беспилотных кораблей и 12 боевых кораблей», — передает РИА «Новости» текст документа.

Будут закуплены три ракетных эсминца, три ударных быстроходных субмарины, а также первый ракетный фрегат нового класса.

Кроме того, бюджет поддерживает инновационные контракты ВМФ по ядерным авианосцам.