США предприняли первый шаг к созданию новых ракет

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США начали изучать возможности создания нарушающих ДРСМД ракет 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Вашингтон после приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) начинает изучать возможности создания ракет, нарушающих это соглашение, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
«Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги», — передает ее слова ТАСС.
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Томпсон добавила, что Пентагон «только начал» изучать возможности по созданию таких ракет.
Между тем, в странах НАТО заявляли, что на подготовку «ответа» на якобы размещение Россией запрещенных договором вооружений альянсу понадобится от шести до девяти месяцев. При этом не исключалось размещение новых наземных ядерных ракет в Европе.
При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.
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Комментарии9
Оружие , Армия , Видео , Андреа Томпсон , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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