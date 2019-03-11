На трассе во Владивостоке опрокинулся автомобиль с ЗРК «Панцирь-С1»

КамАЗ с зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-С» перевернулся во Владивостоке , заблокировав движение от остров Русский к бухте Патрокл. В результате аварии от «Панциря» отлетели несколько частей. Причиной ДТП стала ошибка водителя, заявили в региональном МВД . По данным местных СМИ, грузовик мог перевернуться из-за плохого качества дороги, на которой «просел асфальт». Кроме шофера никто не пострадал, сам он отделался ушибами и переломом ключицы.

На объездной дороге во Владивостоке перевернулся КамАЗ с установленным на нем зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-С». По данным владивостокского сайта kp.ru, в результате ДТП было заблокировано движение по трассе от острова Русский к бухте Патрокл.

При аварии от ЗРПК «Панцирь-С» отлетело несколько деталей. По версии журналистов, причиной происшествия могло стать отвратительное качество дороги — на выходе из поворота под грузовиком просел асфальт.

По данным Военной автоинспекции, в результате переворота КамАЗа пострадал только его водитель. Шофер отделался несколькими ушибами и переломом ключицы. Сейчас полиция и дорожные службы занимаются ликвидацией последствий аварии и эвакуацией «Панциря-С».

Установку пытаются поставить на «четыре колеса» с помощью двух автокранов, передает НСН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» был разработан Конструкторским бюро приборостроения в Туле как продолжение семейства ЗРПК «Тунгуска». Эксплуатация ЗРПК началась в 2008 году. Он способен за 4-5 секунд отреагировать на потенциальную воздушную угрозу, уничтожив цель, летящую на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км.

В 2016 году дивизион ракетных комплексов «Панцирь-С2» заступил на боевое дежурство во Владивостоке. В декабре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов по результатам поездки в Сирию заявил, что комплексы «Панцирь-С1» ликвидировали огромное число беспилотных летательных аппаратов в Сирийской Арабской Республике, а также обеспечили прикрытие войск от атак дронов.

«Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов военнослужащих и военной техники», — передает слова Борисова ФАН.

Он обратил внимание на то, что группировка ПВО, сформированная в САР, контролировала ситуацию в небе почти над всей территорией страны.

В начале прошлого года американское издание National Interest назвало «Панцирь-С» «идеальным русским оружием» для отражения «роящихся атак». Массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе «превосходно иллюстрируют», почему наземные системы ПВО представляются гораздо более эффективными, нежели использование в качестве основы противовоздушной обороны исключительно самолеты.

Атаки дронов на Хмеймим и Тартус — лишь «предвестник» грядущих массированных атак беспилотников-камикадзе, а у американской армии нет систем ПВО, хотя бы близко сравнимых с «Панцирем-С», продолжает NI.

Именно из-за того, что Армия США рассчитывает достичь воздушного превосходства в начальной фазе конфликта, а Армия России — на массированные атаки с воздуха на свои сухопутные силы, и был разработан и принят на вооружение ЗРПК «Панцирь-С».

Комплекс комбинирует две скорострельные 30-мм автоматические пушки и двенадцать ракет «земля-воздух». Именно «Панцирь-С», пишет американское издание, предположительно сбил турецкий истребитель McDonnell Douglas RF-4 Phantom («Фантом») в 2012 году, хотя это было возможно и с помощью зенитных систем более широкого радиуса действия.

В конце декабря 2017 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская группировка войск в Сирии обладает надежной системой ПВО. Шойгу также рассказал, что за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии ЗРПК «Панцирь С-1» уничтожил 54 снаряда, запущенных реактивными системами залпового огня и 16 дронов-беспилотников.

По словам Шойгу, российские ЗРПК и ЗРС «обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве». В ходе селекторного совещания 26 декабря Шойгу объявил о начале формирования постоянной группировки российских войск в Тартусе и Хмеймиме в Сирии.