Asia Times (Гонконг): МиГ-21 против Ф-16 над Кашмиром

Asia Times (Гонконг) , кажутся все более убедительными. Может ли старый самолет МиГ-21 уничтожить более современный Ф-16? Да, индийский пилот, управлявший версией истребителя МиГ-21 «Бизон», по всей вероятности, сбил пакистанский Ф-16 российской ракетой Р-73 «Вымпел» класса «воздух-воздух». Хотя Пакистан продолжает отрицать, что один из его Ф-16 был сбит, данные, доказывающие обратное, пишет автор, кажутся все более убедительными.

До сих пор окончательно неясно, действительно ли Индия сбила пакистанский самолет, однако самолеты этих двух стран ведут себя в воздухе очень по-разному.

Ракета Р-73 малого радиуса действия управляется с помощью нашлемной системы целеуказания, что позволяет пилоту смотреть вправо и влево и выпускать ракету, которая повернет в ту сторону, куда направлена голова пилота. В более современных российских самолетах, включая МиГ-29, установлены нашлемные системы целеуказания «Щель-3УМ».

Российские производители устанавливали эти системы на индийские истребители Миг-21 «Бизон» начиная с 2006 года. На самом деле индийские МиГ-21 проходили целый ряд доработок: в них были установлены новые внутрикабинные дисплеи и электроника, усовершенствованные двигатели, а также корпус был покрыт специальным покрытием, которое позволяет уменьшать радиолокационную заметность самолета.

Усовершенствованная версия «Бизон» является гораздо более боеспособной по сравнению с ее предшественником — классическим МиГ-21, который был принят на вооружение еще в 1964 году. Во многом она даже лучше более современной модели МиГ-21бис. Однако даже гораздо более старые истребители МиГ демонстрировали свою эффективности в определенных условиях.

Блестящие летчики-истребители

К примеру, в Северном Вьетнаме были блестящие летчики-истребители, которым во время войны во Вьетнаме удавалось сбивать американские фронтовые самолеты, включая Ф-104 «Старфайтер» и более совершенные самолеты третьего поколения Ф-4 «Фантом». «Фантом» представлял собой крупный, мощный самолет с двумя двигателями, способный нести большую бомбовую нагрузку. Он также был способен нести ядерный заряд.

Вьетнамские пилоты, управлявшие МиГ-21, сумели сбить в общей сложности 37 «Фантомов» — Ф-4Б, Ф-4C, Ф-4Д, Ф-4E и Ф-4Джей — используя в основном ракеты АА-2 «Атолл» советского производства, которые представляли собой копии старой американской ракеты AIM-9B «Сайдуиндер», полученной русскими у Китая в 1958 году, или 23-миллиметровые пушки ГШ-23Л, установленные на истребители МиГ.

Индия начала покупать у СССР самолеты МиГ в 1962 году. В 1967 году индийская компания «Хиндустан Аэронаутикс» (Hindustan Aeronautics) начала производить их лицензированные копии в трех основных вариантах — МиГ-21ФЛ, МиГ-21М и МиГ-21бис — выпустив в общей сложности 657 самолетов. Из них 255 самолетов были в модификации «бис», а 110 из них проходили доработки до уровня «Бизон» начиная с 2006 года.

Именно эти самолеты прибыли в Джамму и Кашмир, когда пакистанцы атаковали военные объекты в этом индийском штате. Если верить сообщениям, полученным от авторитетных индийских экспертов в области обороны — отставного вице-маршала авиации П. К. Сривастава (P. K. Srivastava), эксперта в области обороны и корреспондента издания «Трибьюн» Аджая Банерджи (Ajay Banerjee), а также генерал-майора в отставке Рави Арора (Ravi Arora), который сейчас является главным редактором издания «Индиан милитари ревью» (Indian Military Review), — в ходе воздушного боя был сбит один самолет Ф-16. Индия утверждает, что она потеряла только один самолет, хотя другие источники заявляют, что она потеряла два МиГа-21.

Один индийский пилот сумел катапультироваться и приземлиться на пакистанской стороне линии разграничения, где его захватили в плен, но позже передали Индии в знак примирения. Этим освобожденным пилотом был командир крыла Абхинандан Вартхаман (Abhinandan Varthaman). По некоторым сообщениям, после приземления его преследовали рассерженные местные жители, ему пришлось стрелять в воздух и съесть секретные документы, прежде чем его схватили пакистанцы, которые обращались с ним очень жестко. Теперь он стал индийским национальным героем.

В распоряжении Пакистана сейчас есть примерно 45 самолетов Ф-16, большинство из которых — это модели A и Б (модель Б — это двухместная учебно-тренировочная модификация). Турция усовершенствовала 41 пакистанский самолет Ф-16 примерно до уровня «Блок 50», предполагающего более современную кабину пилота и электронику, а также улучшенную радиолокационную систему. Вполне вероятно, что модели Б, предназначенные для тренировок, не были усовершенствованы.

«Примерно эквивалентны»

С точки зрения Индии, самолеты МиГ-21 «Бизон» и пакистанские Ф-16, включая усовершенствованные версии, «примерно эквивалентны», хотя Ф-16 все же более маневренны и обладают большим радиусом действия по сравнению с МиГами. Но между ними есть одно существенное различие: в то время как индийские истребители МиГ могут нести и ракеты Р-73 малой дальности, и ракеты Р-77 средней дальности, Ф-16 могут нести ракеты AIM-9, включая все ее обновленные версии, а также AIM-120 AMRAAM.

Дальность ракет AMRAAM составляет 55-75 километров, и в ходе воздушного боя пакистанцы выпустили как минимум одну такую ракету, обломки которой были обнаружены на индийской территории.

Между тем специалисты считают, что российские ракеты средней дальности Р-77 не слишком эффективны, и Россия к настоящему моменту осуществила всего одну их доработку. Хотя в распоряжении Индии действительно есть ракеты Р-77, в воздушном бое над Кашмиром они, очевидно, не применялись.

Согласно некоторым сообщениям, сбитый Ф-16 был двухместной модификацией Б, потому что после попадания ракеты в этот самолет в небе было замечено два парашюта. Пилот и второй пилот катапультировались над пакистанской территорией. Модификация Б является наименее боеспособной и наименее модернизированной моделью в пакистанском флоте Ф-16. На усовершенствованных МиГах и Ф-16 установлены импульсные доплеровские радиолокационные системы, обладающие примерно равными возможностями, а более новые модели пакистанских Ф-16 поддерживают AMRAAM.

Однако между ними есть несколько существенных различий. Управлять самолетом МиГ-21 очень трудно, и от пилота требуется большая концентрация, потому что системы управления полетов являются механическими и соединяются стальными кабелями. Самолеты Ф-16 гораздо более современны — даже в своих ранних версиях: устойчивость полета контролируется компьютером, а рули управления полетом — закрылки, элероны и стабилизаторы — связаны между собой не механическим, а электронным образом, что позволяет активировать контрольные механизмы.

В авиации это называется электронным управлением полетом. В совокупности с более мощным двигателем эти системы делают Ф-16 гораздо более мощным и боеспособным самолетом, нежели более старые МиГи-21.

Хотя индийскому пилоту, по всей видимости, действительно удалось сбить более старую версию Ф-16, не значит ли это, что МиГ-21 в своей усовершенствованной модификации проиграет в том случае, если против него выступят самолеты третьего или четвертого поколения?

Американские пилоты, управлявшие самолетами Ф-15С, проиграли индийским истребителям МиГ в соревнованиях, что заставило многих экспертов задуматься об эффективности этих американских самолетов. В то время как первые полетные упражнения позволили индийской стороне получить серьезное преимущество в числе самолетов и диапазоне режимов полетов, дальнейшие упражнения показали, что управляемые индийцами МиГ-21 оказались более эффективными, чем ожидали американцы.

В своем итоговом отчете индийские эксперты и некоторые американские пилоты отметили, что индийские пилоты разработали блестящую тактику и что они могут координировать действия самолетов в ходе боевых операций при помощи электронных средств — сегодня этой способностью обладают Ф-35, оснащенные отличными радиолокационными системами, специальными бортовыми компьютерами и способные автоматически связываться с другими самолетами.

Таким образом, в каком-то смысле Индия соединила старое и новое, создав предтечу Ф-35. МиГ-21 будет оставаться на вооружении еще как минимум пять лет — до тех пор, пока эти самолеты не будут списаны из-за общей изношенности или не начнут сильно уступать «противнику».

Несмотря на частичный успех индийского истребителя на линии контроля, Индии уже сейчас пора приобретать самолеты нового поколения, поскольку у нее должно быть достаточное количество истребителей, чтобы противостоять Пакистану и, возможно, Китаю. Одной тактики не хватит. В конечном счете оставшиеся МиГи просто поместят на пьедесталы у въездов на базы индийских ВВС.