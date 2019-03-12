Расчеты новых ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Ленобласти

Боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в Ленинградской области . Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЗВО.

"В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый комплекс был принят зенитчиками ЗВО у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. После проведения проверочных боевых стрельб расчеты совершили комбинированный марш протяженностью более 2 тыс. км в Ленинградскую область.

Зенитно-ракетный полк ЗВО, ранее вооруженный ЗРС С-300, получил новые комплексы С-400 для перевооружения. За минувшие месяцы новые машины были испытаны и приняты, а экипажи прошли переобучение.