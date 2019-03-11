Российские С-400 — «бумажные тигры» или настоящие убийцы самолетов? (National Interest, США)

National Interest (США) анализирует шведскую статью, приводит несколько интересных контраргументов и приходит к выводу, что «в распоряжении «Российский потенциал преграждения доступа и блокирования зоны (A2/AD) в Балтийском регионе на самом является переоцененным», считают в Шведском агентстве оборонных исслеований. Авторанализирует шведскую статью, приводит несколько интересных контраргументов и приходит к выводу, что «в распоряжении России уже несколько десятилетий есть довольно мощные разработки».

В марте 2019 года Шведское агентство оборонных исследований (Swedish Defense Research Agency) опубликовало статью, где говорится, что хваленый российский потенциал преграждения доступа и блокирования зоны (A2/AD) в Балтийском регионе на самом деле является переоцененным. В этой статье приводятся аргументы технического и доктринального характера относительно того, почему потенциал российских ракетных систем дальнего действия зачастую переоценивается в СМИ и в среде профессионалов.

Одна из знаковых систем, рассматриваемых в этой статье, — это российские зенитные ракетные системы большой дальности С-400. Авторы статьи пишут, что многие аналитики переоценивают ту угрозу, которая исходит от С-400, принимая заявления о дальности действия этих комплексов за чистую монету (в частности, заявления о том, что дальность ракет 40Н6 составляет 400 километров) и преувеличивая способность С-400 перехватывать ракеты противника, призванные уничтожить эти комплексы.

Чтобы радиус действия комплекса С-400 против крупного самолета действительно составил 400 километров, он должен обладать способностью «видеть поверх» радиогоризонта, который создает кривизна земной поверхности. У этой проблемы есть несколько решений, которые авторы статьи перечислили: применение систем загоризонтной радиолокации или систем СЕС («cooperative engagement capability», «коллективная обороноспособность»). В рамках такого сценария СЕС подразумевает использование данных, передаваемых с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, для наведения ракет класса «земля-воздух» на цель.

Авторы статьи утверждают, что существующие загоризонтные радары не могут эффективно наводить ракеты на цель, ссылаясь на статью Дэвида Экса (David Axe) 2016 года в блоке War is Boring и одно шведское исследование, посвященное загоризонтным радарам. В статье 2016 года говорится, что низкочастотные радары раннего обнаружения могут устанавливать точное положение цели на расстоянии около 3 километров, а этого недостаточно, чтобы наводить ракеты на цель.

Можно выпустить ракеты 40Н6, ориентируясь на приблизительную траекторию движения цели, которую определяют загоризонтные радары, а затем положиться на активную радиолокационную головку самонаведения самой ракеты, радиус действия которой составляет примерно 30 километров и которая должна будет привести ракету к цели. Авторы статьи признают такую возможность, но отмечают, что точность таких ударов будет низкой. Однако в зависимости от кинематических характеристик и возможностей головки самонаводящейся ракеты С-400, эти комплексы могут стать серьезной угрозой для крупных самолетов.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения обеспечивает более точными данными о траектории движения целей. На вооружении у России есть более 20 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50М, которые способны обнаруживать самолеты на расстоянии до 800 километров, что гораздо больше радиуса действия С-400. Здесь главная проблема заключается в обеспечении обмена данными: самолету необходимо отправлять данные комплексам С-400, которые затем будут использовать эти данные для нанесения удара по цели на большом расстоянии. Пока Россия не заявляла и не демонстрировала подобные средства, а эксперты из Шведского агентства оборонных исследований утверждают, что приобрести их чрезвычайно трудно.

Известно, что в период холодной войны советские перехватчики МиГ-31 обладали подобным потенциалом, однако обмен данными мог происходить только в воздухе. Они могли передавать данные для наведения ракет только от одного МиГа другому. Они также могли передать данные о ведении целей на наземные станции, однако подробности этого неизвестны. Это доказывает, что в случае необходимости Россия может довольно быстро разработать свои системы СЕС, хотя обмен данными «воздух-земля» может вызвать серьезные затруднения.

Авторы статьи также преувеличили то, с какой легкостью можно вывести из строя С-400. Описывая контрмеры, авторы статьи утверждают, что комплекс С-400 способен вести от 16 до 64 целей, прежде чем ему потребуется перезарядка — все зависит от количества ракет средней и большой дальности, которыми он был заряжен изначально. Авторы считают, что массированный удар с применением «десятков» высокоточных ракет класса «воздух-земля» и маскировочных объектов поможет вывести из строя радар перехвата С-400.

«Десятки» — это весьма приблизительная цифра, и авторы статьи упускают из виду присутствие ракет объектовой ПВО рядом с С-400, а также способность комплексов С-400 распознавать маскировочные объекты.

В начале своей статьи эксперты из Шведского агентства оборонных исследований признают, что батальоны С-400 зачастую развертываются вместе с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Они отвергают эффективность этих систем, ссылаясь на то, что израильтяне с легкостью выводили их из строя в ходе своих атак в Сирии в 2018 и 2019 годах.

Однако в Сирии «Панцири» действовали в одиночку: в процессе обнаружения целей они опирались только на собственные поисковые радары. Действуя в качестве прикрытия для С-400, «Панцири» могут получать данные о целях от гораздо более мощных поисковых радаров С-400, хотя им все равно придется пользоваться собственными радарами для прицеливания. В таких условиях «Панцири» могут оказаться гораздо более эффективными в борьбе против западного высокоточного оружия, нежели в Сирии. Россия также ведет разработку новых, менее крупных ракет для «Панцирей», то есть в будущем они, вероятно, смогут наносить больше ударов по целям без перезарядки и демонстрировать большую эффективность перед лицом массированных ударов.

Кроме того, проанализировав сирийский опыт, российские войска могут развернуть более эффективные системы прикрытия «Тор» для поддержки «Панцирей». Известно, что системы «Тор» сейчас находятся в Калининграде, как и С-400.

С-400 также обладает способностью опознавать разъединенные цели, хотя данных об этом крайне мало. То есть эти комплексы способны распознавать ложные маскировочные объекты и не тратить снаряды на них.

Таким образом, чтобы полностью вывести из строя радар перехвата С-400, может потребоваться больше ракет, чем говорится в статье шведских экспертов, хотя при наличии достаточного количества ракет можно вывести из строя любую систему.

В целом шведские эксперты провели качественный анализ, показав, что российский пузырь A2/AD вовсе не такой большой, как многие считают. Однако, возможно, они все же немного недооценивают комплексы С-400. В распоряжении России уже несколько десятилетий есть ряд средств СЕС, а «Тор» — это довольно мощная система прикрытия.