Расчеты ОТРК «Искандер» провели электронные пуски ракет в Бурятии

Выдвинувшись по тревоге в незнакомый район, военнослужащие уничтожили группу «диверсантов» на своем пути, а затем скрытно развернули комплексы, замаскировали огневые позиции и зарядили пусковые установки учебным ракетным оружием.

Боевые расчеты ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали нормативы по скрытому развертыванию ОТРК «Искандер-М», маскировке огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным ракетным оружием.

Учения начались с марш-броска. Нужно преодолеть зараженные участки местности и отбить атаку диверсантов. Затем — задача замаскировать ракетные комплексы, установить связь и произвести пуск ракеты — электронный.

Основное предназначение «Искандер-М» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.