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Расчеты ОТРК «Искандер» провели электронные пуски ракет в Бурятии 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
Выдвинувшись по тревоге в незнакомый район, военнослужащие уничтожили группу «диверсантов» на своем пути, а затем скрытно развернули комплексы, замаскировали огневые позиции и зарядили пусковые установки учебным ракетным оружием.
Боевые расчеты ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали нормативы по скрытому развертыванию ОТРК «Искандер-М», маскировке огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным ракетным оружием.
Учения начались с марш-броска. Нужно преодолеть зараженные участки местности и отбить атаку диверсантов. Затем — задача замаскировать ракетные комплексы, установить связь и произвести пуск ракеты — электронный.
Основное предназначение «Искандер-М» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.
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Оружие , Армия , Республика Бурятия
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