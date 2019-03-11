Комплексы «Бук-М3» поступят на вооружение военных в Сибири в 2019 году

Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий армией генерал-майор Яков Резанцев.

"Новейшие комплексы "Бук-М3", которые в этом году поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника", — отметил командующий.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие ракетной бригады на данный момент проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. "Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса", — сказали в военном округе, добавив ТАСС , что комплексы "Бук-М3" будут дислоцироваться в Алтайском крае.

ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.