«Грачи» в небе Приморья: звено штурмовиков Су-25 выполнило фигуры сложного пилотажа

Летчики нанесли удары по наземным целям, а также действия во время атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Штурмовики Су-25 в Приморье отработали групповой пилотаж на высоте свыше двух километров. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В ходе вылетов летчики выполнили взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, а также усовершенствовали элементы сложного и группового пилотажа с большими углами наклона и боевые развороты. Также военнослужащие отработали элементы сложного пилотажа для нанесения ударов по наземным целям и действия при уклонении от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

В учениях принимают участие порядка десяти штурмовиков Су-25.

Ранее здесь экипажи Су-25СМ «Грач» нанесли ракетно-бомбовый удар по базе «боевиков».

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».