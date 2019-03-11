Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США Россия , хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%.

Франции и Согласно содержащимся в новом докладе SIPRI данным, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков — США, России, Китая Германии — пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России — 57%.

Египет, Израиль, Катар и Ирак. Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия

Российский экспорт

Если в период 2009-2013 годов объем продаж вооружений РФ составлял 27% от мирового объема, то в 2014-2018 годах этот показатель составил 21%. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию Венесуэлу , на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия. Несмотря на то, что Индия продолжала занимать в этом списке первую строчку, общий объем поставок в 2014-2018 годах снизился на 42%. Продажи в Венесуэлу, которая в 2009-2013 годах была пятым крупнейшим покупателем вооружений из России, упали в 2014-2018 годах на 96%.

В минувшую пятилетку, по данным института, Россия поставила основные вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир . На региональном уровне 60% поставок были осуществлены в страны Азии и Океании. 17% пришлись на Африку, 16% — на Ближний Восток, 5,8% — на Европу и 1,4% — на обе Америки.

Объем поставок на Ближний Восток возрос в 2014-2018 годах на 19%. Главными получателями российского оружия были Египет и Ирак — 46% и 36% соответственно. При этом по сравнению с 2009-2013 годами в последнюю пятилетку продажи в Ирак увеличились на 780%, в Египет — на 150%.

Крупнейшие поставщики

В сопоставляемый период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. Увеличился также и разрыв между объемами ведущих экспортеров. Так, американские продажи основных вооружений в 2014-2018 годах превосходили российские на 75%, в то время как в 2009-2013 годах опережение составляло лишь 12%.

В последний период 52% американских поставок были осуществлены в страны Ближнего Востока. "США еще больше укрепили свое положение как ведущего мирового поставщика вооружений. В последние пять лет они продавали оружие как минимум в 98 стран. Поставки часто включали высокотехнологичное вооружение — такое, как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса действия, а также большие партии управляемых бомб", — отмечает директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Од Флёран.

Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014-2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема.

Что касается Китая, то, если в 2009-2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%, то в последующий пятилетний период — лишь на 2,7%.

Более мелкие экспортеры — Израиль, Южная Корея и Турция — увеличили свои объемы на 60%, 94% и 170% соответственно.

Основные импортеры

Среди импортеров вооружений первое место занимает Саудовская Аравия, нарастившая объем закупок в последнюю пятилетку на 192% по сравнению с предыдущей. Египет, третий крупнейший импортер, продемонстрировал рост в 206%, Израиль — 354%, Катар — 225%, Ирак — 139%, в то время как объем сирийских закупок снизился на 87%.

На страны Азии и Океании в 2014-2018 годах пришлось 40% глобального объема военных поставок. Однако это на 6,7% меньше объемов предшествующего периода. Первую пятерку импортеров здесь составили Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Вьетнам.

В 2014-2018 годах Австралия заняла четвертую строчку в списке ведущих импортеров вооружений, увеличив свои закупки на 37%. В Индии, напротив, в этот период объем военного импорта сократился на 24%. При этом 58% своего объема Нью-Дели закупает у России.

Китай также сократил свой импорт вооружений, тем не менее в 2014-2018 годах он стал шестым крупнейшим импортером.

Другие заметные события в области торговли оружием

По сравнению с 2009-2013 годами в последнюю пятилетку в странах обеих Америк закупки вооружений сократились на 36%, в Европе — на 13%, в Африке — 6,5%. В Африке 56% общего импорта основных вооружений пришлись на Алжир, в то время как у большинства стран эти закупки были незначительны. Основными импортерами среди стран так называемой Черной Африки стали Нигерия, Ангола, Судан, Камерун и Сенегал. Совокупно на них пришлось 56% военных поставок в регион.

Военный экспорт Великобритании в последнюю пятилетку возрос на 5,9%. При этом 59% объема пришлись на Ближний Восток. Основную часть здесь составляли боевые самолеты, проданные Саудовской Аравии и Оману.

В Венесуэле в 2014-2018 годах военные закупки сократились на 83% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.