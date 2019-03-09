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Эрдоган: С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса.
«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее в Министерстве обороны США заявили, что Турцию будут ждать «серьёзные последствия» в отношениях с американской стороной, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развёртывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.
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Оружие , Армия , В мире , Войска , Хулуси Акар , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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