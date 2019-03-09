Президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что покупаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса.
«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее в Министерстве обороны США заявили, что Турцию будут ждать «серьёзные последствия» в отношениях с американской стороной, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развёртывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начнётся в октябре 2019 года.