Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко грозит врагам высокоточными ракетами и «пытается лишить народ разума» 

Вести.Ru 28 минут назад
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина теперь будет развивать высокоточное ракетное оружие, поскольку больше нет ограничений, касающихся дальности полета ракет. Это сделает агрессора сдержаннее, а оборону Украины надежнее, добавил президент и напомнил, что Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а США вышли из него, передает "Интерфакс".
Порошенко стал ненужным провокатором
В то же время, по мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, Порошенко пытается внедрить в стране новый тип духовный оккупации, избавляясь от российского наследия и пытаясь лишить свой народ памяти и разума. И оправдывать это именем Тараса Шевченко — кощунство, сообщает РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что избавление от "культурной оккупации" — попытка набрать баллы в предвыборной гонке.
А депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко уверяет, что "культурная оккупация" началась как раз с приходом Порошенко к власти с насильственной украинизацией российского населения, передает РИА Новости.
На Украине пытаются запретить все, что связано с Россией. Рада рассматривает законопроект, согласно которому украинский язык должен будет использоваться во всех сферах жизни.
Вести.Ru: последние новости
Из-за санкционных рисков Россия создаст новые авиационные двигатели Американские эксперты: КНДР строит ракету Покупка С-400: США грозят Турции серьезным ухудшением военных отношений
Комментарии23
Оружие , В мире , Украина , Андрей Козенко , Олег Морозов , Тарас Шевченко , Петр Порошенко , Михаил Шеремет , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Интерфакс , США
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение