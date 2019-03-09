В России создадут замену зарубежным авиационным двигателям

России скоро появится отечественный малоразмерный турбовальный двигатель ВК-800, который должен заменить зарубежные аналоги и снизить зависимость от иностранных производителей.

По словам ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, новый двигатель разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург ) и в «ОДК-Климов» ( Санкт-Петербург ), В интервью RT он рассказал, что в 2020 году планируется провести сертификацию первого самолёта, оснащённого ВК-800.

Сообщается, что серийное производство двигателей будет развёрнуто сразу же после получения сертификата. Сборкой займётся научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» под Волоколамском в Московской области. В «ОДК-Климов» рассказали, что новыми российскими ВК-800 планируют оснастить лёгкие многоцелевые вертолёты «Ансат», Ка-226, Ка-126 Ми-54, а также другие, на которых используются зарубежные двигатели.

Разработчики рассказали, что главными преимуществами ВК-800 являются его взлётная мощность (900 лошадиных сил) и высокая экономичность.