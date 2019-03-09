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В России создадут замену зарубежным авиационным двигателям 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: klimov.ru
В России скоро появится отечественный малоразмерный турбовальный двигатель ВК-800, который должен заменить зарубежные аналоги и снизить зависимость от иностранных производителей.
По словам ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, новый двигатель разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург), В интервью RT он рассказал, что в 2020 году планируется провести сертификацию первого самолёта, оснащённого ВК-800.
Сообщается, что серийное производство двигателей будет развёрнуто сразу же после получения сертификата. Сборкой займётся научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» под Волоколамском в Московской области. В «ОДК-Климов» рассказали, что новыми российскими ВК-800 планируют оснастить лёгкие многоцелевые вертолёты «Ансат», Ка-226, Ка-126 Ми-54, а также другие, на которых используются зарубежные двигатели.
Разработчики рассказали, что главными преимуществами ВК-800 являются его взлётная мощность (900 лошадиных сил) и высокая экономичность.
Ранее глава корпорации SpaceX Илон Маск высоко оценил российскую космическую технику, в частности ракету-носитель «Ангара». Он заявил, что она оснащена наилучшим «из имеющихся сейчас двигателей», писал News.ru.
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Оружие , Армия , Технологии , Илон Маск , SpaceX , Екатеринбург , Санкт-Петербург
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