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Универсальность и эргономика: NI назвал АК-203 «смертоносным» 

Вести.Ru + ещё 2 8 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский автомат Калашникова АК-203, завод по производству которого открыли в Индии, имеет ряд преимуществ перед индийским INSAS. Он меньше по размеру, обладает более современной эргономикой, выдерживает более высокие температуры. Планка Пикатинни делает его более универсальным, пишет аналитическое издание National Interest.
Производство «смертоносного» АК-203 в Индии дает опору России в экспорте на долгое время.
Двухсотая серия автомата впервые была представлена за рубежом в 2019 году.
Индия — крупнейший российский партнер в сфере вооружения.
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Оружие , Индия
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