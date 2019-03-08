НАТО готовит «ракетный ответ» России

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

"Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ НАТО", — сказал Столтенберг, выступая в Варшаве. Речь транслировала видео-служба НАТО.

Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав Москву вернуться к его соблюдению.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.