НАТО готовит «ракетный ответ» России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит "выверенный скоординированный" ответ на размещение Россией вблизи границ альянса мобильных ракет, способных нести ядерные заряды.
"Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ НАТО", — сказал Столтенберг, выступая в Варшаве. Речь транслировала видео-служба НАТО.
Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав Москву вернуться к его соблюдению.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора.