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Турция анонсировала развертывание С-400 

Lenta.ru + ещё 13 39 минут назад
Фото: Reuters
В Турции в октябре этого года начнется развертывание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил министр обороны республики Хулуси Акар. Об этом в Twitter сообщает агентство Anadolu.
«Решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции», — сказал Акар.
По его словам, закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности.
«Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан», — добавил министр.
Он подчеркнул, что Анкара как член НАТО привержена обязательствам в рамках альянса, но отметил, что США, Германия и Нидерланды вывели из Турции свои системы противовоздушной обороны, в связи с чем республике необходимо свое соответствующее вооружение.
Решение Турции закупить С-400 критикуют США, которые в случае завершения этой сделки рассматривают возможность надавить на Анкару отказом в продаже истребителей пятого поколения F-35. Также турецкой стороне предлагалось вместо российских ЗРК приобрести американские Patriot, но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что такая сделка возможна только на условиях, которые устроят его страну.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.
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Комментарии10
Оружие , Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , НАТО , Турция
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