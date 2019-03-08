Турция анонсировала развертывание С-400

Турции в октябре этого года начнется развертывание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил министр обороны республики Хулуси Акар . Об этом в Twitter сообщает агентство Anadolu.

«Решение о районе дислокации ЗРК будет принято командованием ВВС Турции», — сказал Акар.

По его словам, закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности.

«Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан», — добавил министр.

Он подчеркнул, что Анкара как член НАТО привержена обязательствам в рамках альянса, но отметил, что США, Германия и Нидерланды вывели из Турции свои системы противовоздушной обороны, в связи с чем республике необходимо свое соответствующее вооружение.

Решение Турции закупить С-400 критикуют США, которые в случае завершения этой сделки рассматривают возможность надавить на Анкару отказом в продаже истребителей пятого поколения F-35. Также турецкой стороне предлагалось вместо российских ЗРК приобрести американские Patriot, но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что такая сделка возможна только на условиях, которые устроят его страну.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.