Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии , что позволяло Лукашенко шантажировать Россию . Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции?

Россия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, созданное в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О». Разработанный в Набережных Челнах тягач повышенной проходимости с колесной формулой 16х16 будет использоваться в том числе и в качестве пусковой установки для баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс». Раньше для этого применялась белорусская техника.

«После успешного завершения госиспытаний по рекомендации госкомиссии семейство высокомобильных модельных шасси «Платформа-О» принято на снабжение Вооруженных сил РФ», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник уточнил, что в рамках первой партии в Вооруженные силы поступят пять образцов из семейства «Платформы-О», разработанных ПАО «КамАЗ» и изготовленных на площадке АО «Ремдизель», в том числе три машины грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также тяжелый седельный и балластный тягачи (8х8) для транспортирования тяжелой техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

Как напоминает «РГ», тягач от КамАЗа был впервые показан на форуме «Армия-2018». Машина оснащена электроприводом каждого колеса и имеет режим крабового хода — когда все колеса поворачиваются в одну сторону и гигантский грузовик может ползти в сторону.

Напомним, в августе 2015 года во время очередной размолвки с Москвой , президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущался тем, что Россия отказывается не только поставлять вооружение, но даже комплектующие, пытаясь оказать давление на руководителя постсоветской республики.

«Нас пугают, что Россия, мол, изобретет свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих — и на здоровье!» — цитировал тогда «Регнум» белорусского президента. — Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет — пускай изобретают!»

Прошло три года, и Россия действительно изобрела свою «сороконожку». Прошлым летом министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении госиспытаний тягача «Платформа-О». Вскоре после этого советник гендиректора КамАЗа, руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский назвал срок, к которому зависимость стратегических ядерных сил России от продукции из Белоруссии будет ликвидирована, — через 10-12 лет. К этому сроку Вооруженные силы будут оснащены уже только отечественными высокомобильными модульными платформами (ВМП).

Как напомнил Полонский, сейчас в российских войсках используются шасси и тягачи производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на которых смонтировано более 60 образцов вооружений, включая ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Смерч», береговые комплексы «Бал», «Бастион», «Берег» и «Рубеж», пусковые установки систем ПВО С-300ПМУ-2, С-400 «Триумф». Кроме того, именно белорусские многоосные шасси используют подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

«Будет какой-то период времени, когда в российской армии будут существовать одновременно и машины белорусского производства, и наши отечественные. Это принципиально разные машины, в этом будут свои трудности», — подчеркивал Полонский.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что новое шасси КамАЗ-7850, прежде всего, понадобится вооруженным силам в республиках Донбасса. «На нем базируется известный зенитно-ракетный комплекс Панцирь С-1. Панцирь сейчас востребован во многих странах — заказы плодятся день ото дня, все хотят иметь Панцирь. На базе такого шасси можно создавать бронеавтомобили, поэтому именно оно сейчас имеет повышенный спрос. Полноприводный автомобиль КамАЗ Мустанг — на нем же, только колесная формула 4х4. И грузовик для транспортировки личного состава, это машина повышенной проходимости, колесная формула 8х8», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД

«На последней встрече Лукашенко с Путиным оба говорили, что товарооборот будет только увеличиваться, и МАЗы тоже пойдут в достаточном количестве. По многим характеристикам КамАЗ-7850 устраивает наше Минобороны, но это не значит, что минские шасси мы больше не будем закупать и ставить — «у наших шасси свое назначение, у минских — свое».

Леонков считает, что часть шасси от КамАЗа пойдут на производство. Кроме того, Минобороны рассматривает его для транспортно-логистических задач.

Лукашенко понимает, что за поставку тягачей он получает деньги, напомнил Леонков, добавив, что много раз бывал на различных оружейных выставках, где присутствовали в том числе капитаны белорусского ВПК — «они горят желанием, чтобы Россия у них больше закупала». Важно понимать, что у Белоруссии напряженные отношения с Западной Европой, там тоже продукцию белорусских предприятий неохотно берут, подытожил Леонков. При этом решение российских автопроизводителей создать собственный тягач эксперт не считает примером «импортозамещения», поскольку Белоруссия остается для нас союзницей по ОДКБ.

Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец отмечает: применять политику импортозамещения в отношении белорусских предприятий Россия была вынуждена после бурных ссор с батькой 2015 года. Именно во время тех споров тот и сделал свое заявление о «сороконожках».

«С Лукашенко был торг о том, чтобы Россия выкупила МЗКТ, но президент Белоруссии выставил высокую цену. Речь шла о 2-3 млрд долларов. Тогда российская сторона сказала, что за такие деньги проще свое предприятие построить», — сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что белорусский завод по производству шасси для военной техники — не достояние Лукашенко, а «наследие Советского Союза».

«Лукашенко эксплуатирует это наследие, не добавляя новые технологии. Это все наработки 70-80-х годов. Поэтому без российского рынка сбыта белорусскому предприятию будет сложно выживать на рынке. Придется искать покупателей в других регионах мира», — сказал он.

Болкунец напомнил, что в свое время шли разговоры об объединении КамАЗа и МАЗа, однако «белорусская сторона выставила невыгодные для России условия» и теперь оба предприятия развиваются параллельно.