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Российский «Суперкрокодил» получит «Президент-С» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М по итогам боевого применения в Сирии доработают до версии Ми-35МВ, сообщили «Известиям» в Минобороны.
Обновленная машина, получившая прозвище «Суперкрокодил», получит обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств «Президент-С», а также современный радар, двигатели и бронирование.
«В настоящий момент готовится техническое задание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. После модернизации вертолеты серьезно повысят свою боевую эффективность», — пишет издание.
В июне 2018 года появилось видео боевых стрельб российскими авиационными ракетами С-8ОФП «Бронебойщик», осуществляемых с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
Транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) является модернизированным Ми-24В/ВП. Первый прототип машины построен в 1995 году. Вертолет эксплуатируется с 2010 года. Серийно выпускается «Роствертоле». В России насчитывается более 60 единиц Ми-35М.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Роствертол , газета "Известия" , Сирия
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