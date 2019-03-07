Российский «Суперкрокодил» получит «Президент-С»

Минобороны. Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М по итогам боевого применения в Сирии доработают до версии Ми-35МВ, сообщили «Известиям»

Обновленная машина, получившая прозвище «Суперкрокодил», получит обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств «Президент-С», а также современный радар, двигатели и бронирование.

«В настоящий момент готовится техническое задание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. После модернизации вертолеты серьезно повысят свою боевую эффективность», — пишет издание.

В июне 2018 года появилось видео боевых стрельб российскими авиационными ракетами С-8ОФП «Бронебойщик», осуществляемых с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.