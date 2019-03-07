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Палубные летчики на МиГ-29К провели воздушный бойв небе Заполярья 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Летчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели воздушный бой в небе Заполярья. Они выполнили учебно-боевые полеты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.
Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в небо поднимались как опытные летчики, так и молодое пополнение. Они на практике отработали тактические приемы воздушного боя, с проведением маневрирования: уход от атак истребителей и перехват инициативы, а также перехват и поражение как пилотируемых, так и беспилотных средств условного противника.
А еще летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. Они выполнили отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей.
Капитан 1 ранга Серга добавил, что полеты проводились в сложных метеоусловиях Кольского полуострова, в том числе и над акваторией Баренцева моря.
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Оружие , Армия , Войска
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