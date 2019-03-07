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Вертолеты Ми-35М будут модернизировать 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Начинается масштабная модернизация вертолетов Ми-35М. Обновленные версии получат индекс Ми-35МВ. На них установят новую броню, двигатели, дальнобойную оптику, систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. Об этом сообщает газета "Известия".
Решение о модернизации уже принято, сейчас готовится техническое задание. После модернизации вертолеты повысят свою боевую эффективность. Доработанный вертолет уже получил условное название в армии "Суперкрокодил".
Вертолеты при необходимости могут быть переброшены на тысячи километров военно-транспортной авиацией, самолетом Ил-76. Собрать и подготовить их к боевому применению можно в течение дня.
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