Вертолеты Ми-35М будут модернизировать

Начинается масштабная модернизация вертолетов Ми-35М. Обновленные версии получат индекс Ми-35МВ. На них установят новую броню, двигатели, дальнобойную оптику, систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. Об этом сообщает газета "Известия".

Решение о модернизации уже принято, сейчас готовится техническое задание. После модернизации вертолеты повысят свою боевую эффективность. Доработанный вертолет уже получил условное название в армии "Суперкрокодил".

Вертолеты при необходимости могут быть переброшены на тысячи километров военно-транспортной авиацией, самолетом Ил-76. Собрать и подготовить их к боевому применению можно в течение дня.