Опубликовано видео перехвата Су-27 американского самолёта-разведчика

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика RC135 над Балтийским морем.

На записи видно, как Су-27 приближается к самолёту США , после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением американского самолёта-разведчика над Балтикой.

Как указывалось, после удаления иностранного самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

28 января российский истребитель также поднимался для перехвата самолёта-разведчика P-8A Poseidon.