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Опубликовано видео перехвата Су-27 американского самолёта-разведчика 

RT на русском + ещё 2 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика RC135 над Балтийским морем.
На записи видно, как Су-27 приближается к самолёту США, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.
Ранее в Минобороны сообщили, что Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением американского самолёта-разведчика над Балтикой.
Как указывалось, после удаления иностранного самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.
28 января российский истребитель также поднимался для перехвата самолёта-разведчика P-8A Poseidon.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , США
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