Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика RC135 над Балтийским морем.
На записи видно, как Су-27 приближается к самолёту США, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.
Ранее в Минобороны сообщили, что Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением американского самолёта-разведчика над Балтикой.
Как указывалось, после удаления иностранного самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.
28 января российский истребитель также поднимался для перехвата самолёта-разведчика P-8A Poseidon.