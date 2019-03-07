В Швеции испугались российских «Искандеров»

Шведский военный эксперт Робин Хэггблум предположил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» могут обладать и ядерным потенциалом.

Он также выразил сомнение в возможности противостоять такому оружию, отметив, что это больше, чем просто ракета.

Эксперт пояснил, что траектория ракеты «Искандер-М» не совпадает с баллистической, так как она может маневрировать. При этом она не способна подняться, если уже устремилась к земле. Сбить такую ракету очень сложно, так как двигаясь к цели, она развивает огромную скорость.

По мнению Хэггблума, российские конструкторы скрывают полные характеристики «Искандеров» из-за военной тайны, поэтому способность американских систем Patriot сбивать подобные ракеты очень спорна.

В статье, опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet, он также написал, что «Искандеры» и российские системы «Калибр» несут потенциальную опасность для Скандинавии, так как страны региона находятся в зоне досягаемости Балтийского и Северного флота России.

Эксперт отметил, что даже 100 таких ракет будут представлять огромную проблему для Финляндии, которая делает упор на противовоздушную оборону (ПВО) средней дальности.

Более того, что подсчитал, что Россия может одновременно выпустить по Скандинавии 288 таких ракет.