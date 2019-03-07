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Пентагон захотел купить у Израиля системы ПВО «Железный купол» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
По сведениям издания, с этой целью Пентагон запросил у законодателей 370 млн долларов, передает ТАСС.
Кроме того, в бюджетном запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в Штатах начинается с 1 октября, министерство просит Конгресс выделить на ПРО США 9,4 млрд долларов, что меньше прошлогодних трат на 0,5 млрд долларов.
Одновременно с этим, по имеющимся у издания сведениям, Пентагон запросил дополнительные средства на разработку гиперзвукового оружия.
Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны США.
Напомним, в понедельник США развернули в Израиле систему противовоздушной и противоракетной обороны THAAD.
Напомним также, в июле 2016 года США и Израиль провели совместные испытания шести систем ПРО. В августе того же года стало известно, что Пентагон заказал разработку аналога израильского комплекса ПВО «Железный купол» для вооруженных сил США.
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Оружие , Видео , Дональд Трамп , Пентагон , Конгресс США , Foreign Policy , ИТАР-ТАСС , Израиль
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