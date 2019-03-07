Эксперт объяснил, как ракета индийского Су-30 могла сбить пакистанскую Amraam

«Ракете все равно, куда лететь. Она идет на металл и берет ту цель, которая находится ближе всего», — пояснил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор Андрей Краснопёров. Так он прокомментировал споры в блогосфере о том, мог ли индийский Су-30 в принципе сбить пакистанскую ракету.

Современные ракеты могут летать в любую сторону и самостоятельно отслеживать цель, объяснил летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Краснопёров.

«То есть самолёт пускает ракету просто в сторону цели. Если в этот момент цель сама стреляет в него встречной ракетой, то твоя ракета бьет тот металлический предмет, который идёт навстречу» — поясняет майор ВВС.

«Ракеты сбивают не только самолеты, но и любую цель, любой металл. Сбивая ракету, самолёт, естественно, обеспечивает себя полной безопасностью», — заключил Краснопёров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду представители ВВС Индии уточнили обстоятельства недавнего воздушного боя с ВВС Пакистана. По их данным, один из истребителей Су-30 индийских ВВС сбил ракету класса «воздух — воздух» средней дальности Amraam, выпущенную пакистанскими пилотами.

После этого в блогосфере возникла дискуссия о том, насколько достоверны такие сообщения, поскольку истребители не вооружены противоракетами и, как правило, они уклоняются от ракет противника, но не могут их сбить.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов также не исключает, что индийскому истребителю удалось сбить нацеленную на него пакистанскую ракету.

«Самолет Су30СМ — это достаточно универсальная машина. Экипаж — это два человека, летчик и специалист по наведению и управлению оружием. Возможности по поражению у этого самолета достаточно высокие. Производится стрельба ракетами. К примеру, это может быть Р-27, одна из массовых ракет, хорошо себя зарекомендовавшая», — сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

«Здесь надо учитывать, что есть радиолокационное управление системы наведения и есть тепловое. Этот «тандем», как правило, сохраняется — пару ракет вешают с тепловыми головками самонаведения и еще пару ракет с радиолокационными. Боевой заряд может сработать не обязательно при столкновении, но даже вблизи нахождения объекта поражения, сработает реакция на массу, даже на воздушный шар, хотя там металла в разы меньше. То есть боевой потенциал сохраняется даже при условии промаха», — отметил эксперт.