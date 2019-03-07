НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования

НАТО не имеет намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Варшаве "Мы не имеем намерения размещения новых ядерных ракет наземного базирования в Европе", — сказал Столтенберг. При этом он обвинил Россию в нарушении договора об РСМД и размещении вблизи стран НАТО мобильных ракет, способных нести ядерные заряды. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора.