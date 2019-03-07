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НАТО не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
НАТО не имеет намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Варшаве.
"Мы не имеем намерения размещения новых ядерных ракет наземного базирования в Европе", — сказал Столтенберг.
При этом он обвинил Россию в нарушении договора об РСМД и размещении вблизи стран НАТО мобильных ракет, способных нести ядерные заряды.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
РФ неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора.
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Оружие , Армия , Войска , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , Варшава
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