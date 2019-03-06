Новый гиперзвуковой проект США подтвердил отставание от России на 10-15 лет

Информация о выделении Пентагоном своей ведущей ракетной компании Raytheon финансирования на разработку гиперзвукового планирующего блока не станет сюрпризом для Министерства обороны РФ — уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Дело в том, что Управление перспективных исследовательских программ Пентагона подписало соглашение с компанией Raytheon на разработку Tactical Boost Glide, т.е. гиперзвукового планирующего блока, на сумму в 63,3 млн долларов.

Интересно, что в рамках данного проекта планируется получить вооружение, которое сможет развивать скорость свыше 5 Мах, причем после того, как боевой блок отделится от ракетного ускорителя, он сможет в планировании продолжать активное маневрирование.

США пытаются догнать Россию в гиперзвуковом оружии

Американцы считают этот проект важным этапом в освоении технологий гиперзвукового оружия. И здесь очевидно, что это является реакцией на успехи России на этом военно-техническом направлении. В качестве примера надо привести ударный гиперзвуковой комплекс Х-47М2 «Кинжал», который министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу впервые показал широкой публике на Параде Победы в прошлом году.

«Компания Raytheon в основном занимается ракетными технологиями, и, скорее всего, эти 63,3 млн долларов выделены на испытательные пуски такого рода ракет, которые необходимы для обкатки данных решений», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, у США уже была ракета соответствующего класса, которая называется X-51 Waverider разработки компании Boeing . Это ракетное средство в тестовых полетах действительно показалось скорость, близкую к пяти числам Мах.

«Кстати, в этих работах как раз и принимала участие компания Raytheon. Просто последний полет этого проекта закончился у американцев неудачно, поэтому, видимо, в США решили выделить деньги, чтобы доделать эту ракету до годного состояния. Американцы хотят на основе данного проекта сделать шаг вперед и перейти на гиперзвуковое оружие», — резюмирует Леонков.

Отметим, что министр обороны РФ Шойгу считает, что гиперзвуковое оружие делает «дырявыми» такие системы, как ПРО США. Так что, де-факто, это переход на новый технологический уровень, и логично, что Пентагон сейчас спешно наверстывает свое отставание.

«Внимание вызывает и тот факт, что в рамках этих разработок компании Rayteon США хотят получить управляемую гиперзвуковую технологию. Правда, первые два полета X-51 у них прошли в неуправляемом режиме», — заключает Леонков.

По словам Алексея Петровича, это говорит о том, что X-51 в рамках своего полета технически развивала гиперзвуковую скорость. И на этом основании американцы стали говорить, что у них есть готовые гиперзвуковые военные технологии, но это не совсем верно.

«Проблема американцев заключается в том, что все их опытные пуски проходили в неуправляемом режиме, а это девальвирует задачи, которые были поставлены перед этим проектом. И можно сделать вывод, что в рамках нового проекта компании Raytheon Пентагон собирается получить технологию управляемого гиперзвукового полета, чтобы идти в этом направлении дальше», — констатирует Леонков.

Россия на 10-15 лет обгоняет американцев в технологиях гиперзвукового оружия

Россия в этом отношении ушла далеко вперед, поскольку, как замечает эксперт, комплекс «Кинжал» уже пошел в серию, причем то же самое можно сказать и про стратегическую систему «Сармат», получившую управляемые гиперзвуковые ракетные боеголовки.

В конце января текущего года Шойгу проинспектировал завод в Красноярске, где глава Минобороны РФ сделал вывод, что Россия полностью готова к серийному производству данного военного средства, которое должно сменить ветерана РС-36М2 «Воевода».

«В ближайшее время у нас будут создаваться гиперзвуковые ракеты средней дальности, а что касается того, что сейчас делают в США, то наши партнеры просто хотят заполучить в свое распоряжение такие ракетные технологии», — резюмирует Леонков.

Американцы хотят нас догнать для того, чтобы иметь у себя адекватный ответ, но дело в том, что они находятся на промежуточном этапе своего пути, причем даже ближе к его началу, поскольку до этого контракта Пентагон реализовал другой похожий тендер.

«В рамках данного тендера Пентагон искал подрядчика на разработку корпуса и крыла ракетного аппарата, который будет выдерживать температуру до двух тысяч градусов и различные давления при гиперзвуковом полете», — заключает Леонков.

Сумма данного тендера была значительно больше, чем в этом контракте, который получила компания Raytheon, поэтому можно сделать вывод, что американцы пока далеки от получения технологий управляемого гиперзвука и находятся здесь далеко позади России.

«Учитывая все эти факты, есть основания утверждать, что на технологию управляемого гиперзвука американцы могут выйти только в течение 10-15 лет, но никак не раньше. И пока они будут упорно пытаться получить эти решения, мы от ракетных технологий управляемого гиперзвука начнем переходить к самолетным гиперзвуковым технологиям, что значительно перспективней», — констатирует Леонков.

Соответственно, все это подтверждает тот факт, что Россия держит уверенное лидерство на этом технологическом направлении.