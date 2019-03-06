Foreign Affairs (США): оплакивая ДРСМД

Foreign Affairs (США) рассказывает, чем же опасно принятие на вооружение ракет меньшей и средней дальности. В феврале администрация Трампа официально заявила о выходе США из ДРСМД. Россия в ответ объявила о собственных планах выхода из этого договора. Один из авторов этого соглашения Михаил Горбачев в мемуарах назвал оружие средней дальности «пистолетом, приставленным к нашей голове». Авторрассказывает, чем же опасно принятие на вооружение ракет меньшей и средней дальности.

1 февраля администрация Трампа официально заявила о том, что назревало уже довольно давно: о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот подписанный в 1987 году договор запрещал США и России создавать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров. Вашингтон утверждает, причем утверждает правильно, что Россия создает и проводит испытания запрещенных договором систем, в том числе, новую крылатую ракету, которая, согласно американским заявлениям, имеет дальность, превышающую разрешенные пределы. Русские в ответ объявили о собственных планах выхода из ДРСМД и о разработке нового оружия.

Договор РСМД был одним из немногих соглашений в области контроля вооружений, обретших самостоятельную жизнь. Это был первый договор, по которому уничтожался целый класс систем доставки ядерного оружия, и он заложил основы для превращения большей части Европы в безъядерную зону. Сегодня Россия нарушает это соглашение, и администрация Трампа справедливо заявляет протест. Российский обман носит провокационный характер, однако Соединенные Штаты решили просто выйти из договора вместо того, чтобы добиться от Москвы его исполнения. Но это подорвет долговременную безопасность как Европы, так и США.

ДРСМД позволил ликвидировать самое опасное ядерное оружие на европейской земле: ракеты средней и меньшей дальности, которые предназначены не для поля боя в тактическом его понимании и не для стратегических ударов на большие расстояния, а для ядерных атак в глубине натовской и российской территории. Ограниченная дальность и короткое время подлета этих ракет идеально подходили для большого, но имеющего вполне определенные географические рамки театра военных действий, каким являлась Европа в годы холодной войны. Поскольку советские войска имели большое преимущество как в живой силе, так и в неядерной огневой мощи, НАТО специально разместила эти ракеты на путях их продвижения. Если бы Москва вторглась в Западную Европу, ее наступающие войска вынудили бы руководство альянса применить это оружие или лишиться его, а это могло привести к началу ядерной войны. Согласно действовавшей на то время доктрине, такой риск позволял удержать Советы от нападения на Европу.

Но размещение этого оружия на линии фронта вероятной войны между Востоком и Западом очень сильно дестабилизировало обстановку, поскольку в случае возникновения кризиса у руководства было всего несколько минут для принятия решения. Мир удалось сохранить не благодаря натовской стратегии, а по причине того, что обе стороны искали выход из этой невыносимо напряженной и неустойчивой ситуации. Советское руководство так сильно нервничало, что военные учения НАТО в 1983 году едва не убедили его в том, что альянс начал нападение. Бывший советский руководитель Михаил Горбачев в своих мемуарах назвал оружие средней дальности «пистолетом, приставленным к нашей голове». Такого же мнения о советских ракетах этого класса придерживались в Европе и США. В 1987 году Горбачев и американский президент Рональд Рейган нашли выход в виде Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по условиям которого стороны должны были уничтожить свои ракеты и регулярно проводить взаимные проверки.

Критики утверждают, что несмотря на свои прежние достоинства, этот договор изжил себя. Они справедливо отмечают, что Россия занимается безответственным обманом, и заявляют, что США не могут бездействовать, видя, как русские разрабатывают новые системы ядерного оружия. Они также указывают на огромный китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности, видя в этом доказательство того, что ДРСМД стал для США смирительной рубашкой в Восточной Азии. Нам говорят, что Соединенные Штаты должны как минимум пересмотреть обязательства по контролю вооружений из прошлого века.

Проблема такой аргументации заключается в том, что ее авторы по ошибке принимают военные игры за стратегию. В своих доводах в пользу выхода из ДРСМД и разработки ракет средней и меньшей дальности они почти полностью зациклились на оперативных оценках сложных сценариев ведения боевых действий. При этом мало кто задумывается о вполне логичном и более важном вопросе, состоящем в следующем: увеличит или уменьшит такое оружие шансы на возникновение войны. Попросту говоря, любые дискуссии о ракетах средней дальности надо начинать с вопроса о том, как они повлияют на сдерживание. Почти во всех случаях ответ один: они нанесут ему большой вред.

Устаревшая стратегия

Рассмотрим ситуацию в Европе. Сегодня самая большая угроза для НАТО заключается не в полномасштабном российском вторжении, а в том, что российский президент Владимир Путин попытается захватить территорию Прибалтики или Польши, дабы отвлечь внимание своего все более неспокойного населения. У Путина может возникнуть соблазн показать миру, что НАТО это не более чем бумажный тигр, и он в этих целях захватит небольшой кусок территории члена НАТО. Он бросит вызов США, проверяя их на готовность задействовать свои силы, и начнет приучать мир к очередному «замороженному» конфликту, как он сделал на востоке Украины.

В таких обстоятельствах ядерные угрозы Запада мало что будут значить для Путина. Русские знают, что конфликт на краю Центральной Европы это не то же самое, что советский форсированный марш в сторону Рейна и Ла-Манша, и что Вашингтон не станет рисковать развязыванием ядерного холокоста из-за локального и незначительного конфликта, в котором ядерное оружие не применяется.

И вообще, как американские руководители могут сделать свои ядерные угрозы убедительными и правдоподобными? Представьте на секунду, что Соединенные Штаты перебрасывают ракеты средней дальности в ядерном снаряжении в Европу, чтобы сдержать Россию. Где они разместят это оружие? В отличие от 1985 года, сегодня в состав НАТО входит Польша и все прибалтийские государства. Чтобы поставить американские ракеты на направлении возможного российского наступления, их придется развертывать прямо вдоль границы России. Это будет безумная провокация, и Москва получит удобное оправдание для того, чтобы нацелить сотни таких же ракет на столицы всех стран-членов НАТО, как это было в 1980-е годы.

По правде говоря, у НАТО достаточно и неядерных сил, чтобы сорвать российское вторжение. Российскому руководству это известно, и оно стремится нейтрализовать натовское превосходство угрозами перехода к ядерной войне в случае поражения в войне обычной — даже если агрессором будет Россия. Это именно та угроза, которой НАТО неохотно пользовалась на протяжении 30 с лишним лет. Сегодня бремя ядерной эскалации целиком и полностью лежит на Москве. Зачем США добровольно освобождать Россию от этого бремени, начиная новую гонку ядерных вооружений?

Штормовая погода

Критики заявляют, что дело даже не в Европе, и что реальная угроза находится намного восточнее. Китай, который не подписывал договор РСМД, развернул ракеты средней дальности на своей территории и вполне может использовать их в будущем конфликте. Освободившись от оков договорных обязательств, Вашингтон теперь может наращивать свое региональное присутствие, развертывая аналогичные системы вооружений.

Но это неизбежно вызовет такие же вопросы стратегического характера, как и в Европе. Предположим (хотя это маловероятно), что Япония или Южная Корея согласятся разместить на своей территории американские ракеты. В таких обстоятельствах обе эти страны немедленно превратятся в мишень для упреждающего ядерного удара Китая в случае возникновения кризиса, и у Пекина будут на то все основания. Окрепнет ли в результате система сдерживания и стратегическая стабильность в Азии?

Если данные ракеты будут оснащены не ядерными, а обычными боеголовками, это все равно не решит существующие проблемы. Конечно, Соединенные Штаты в состоянии создать баллистические и крылатые ракеты, которые смогут быстро наносить удар и уничтожать важные цели без ядерных зарядов. Но на практике даже такие неядерные системы очень быстро подведут Соединенные Штаты к краю ядерной пропасти, поскольку их противник не будет заранее знать, какая на него нацелена ракета — обычная или ядерная, если эти системы доставки можно будет оснащать обоими типами зарядов. То же самое можно сказать о пусковых платформах, которые невозможно отличить от систем стратегического нападения, таких как подводные лодки.

Нам известно об этом по очень драматическим случаям из прошлого. В 1995 году, когда холодная война уже закончилась, а Россия и США были обходительны друг с другом, запуска одного-единственного норвежского метеоспутника оказалось достаточно для того, чтобы российские военные передали тогдашнему президенту Борису Ельцину ядерные коды. Однако сегодняшние сторонники новой гонки вооружений в Европе и Азии почему-то уверены, что если США запустят рой ракет в случае конфликта с Россией или с Китаем, руководство в Москве и Пекине будет ждать результата, оценит нанесенный ущерб и только потом станет думать об ответных шагах соответствующего калибра.

Проблема здесь заключается в том, что поборники гонки ракетных вооружений превратно истолковывают поставленные на карту интересы и сопутствующие риски. Но любая стратегия предусматривает выбор в рамках сдерживающих ограничений, включая ограничения, связанные с рисками. Слишком часто мы просто «выстраиваем предположения о войне», а уже потом начинаем считать, какие системы вооружений дадут американским войскам преимущество над противником. Такой результат получается тогда, когда аналитики проводят слишком много времени в стерильных кабинетах своих мозговых трестов и имитационных комнат, глядя на спецификации и графики. Об этом в годы холодной войны нас предупреждал бывший советник по национальной безопасности Макджордж Банди (McGeorge Bundy) и военный историк сэр Майкл Говард (Michael Howard).

В горячке и тумане войны, когда на кону стоит безопасность страны, руководители, принимающие реальные решения, будут вести себя как обычные люди. Они будут строить предположения, делать допущения и поспешные выводы, а также совершать ошибки. И самое главное, они вряд ли будут дожидаться, когда до них долетят ракеты, дабы убедиться, что они без ядерных боеголовок (или с ними), и сделать свой ответный шаг в этой игре.

За что мы боремся?

С учетом непредсказуемого поведения человека в сложной и рискованной обстановке оружие надо разрабатывать и развертывать в рамках основополагающей стратегической логики, а не только на основании его технических характеристик. Администрации Трампа, как и администрации Обамы до нее, недостает самой важной составляющей такой стратегии: практической политики, в которой четко определены американские интересы и цели в Европе и Азии.

При Обаме Соединенные Штаты отдали большую часть своей внешней политики в залог, преследуя главную цель — заключить ядерную сделку с Ираном. Подход администрации Трампа, между тем, отражает общую неинформированность президента и его враждебное отношение к альянсам и договорам. В итоге получилось следующее. В ответ на российский обман США признались, что ДРСМД Вашингтону нравится ничуть не больше, чем Москве. А поэтому Вашингтон всем в Европе желает удачи, а сам отправляется начинать гонку вооружений с китайцами. В большей степени по необходимости, чем по убеждению, НАТО заявила о своей поддержке американского решения выйти из договора. Но смысл поданного Европе сигнала предельно ясен: «Теперь действуй сама».

Как же должна выглядеть комплексная и всесторонняя американская стратегия? Прежде всего, надо различать американские интересы в Европе и в Азии. Что касается Европы, то там США в своих решениях ограничены по времени, потому что в начале 2021 года закончится срок действия не менее важного договора СНВ-3. Но чтобы достойно ответить на усиление Китая, надо будет сделать намного больше, чем развертывание одной-единственной системы вооружений. США придется вкладывать дополнительные средства в неядерные силы и возрождать военно-морскую мощь Америки в Тихом океане.

В Европе Соединенным Штатам следует вступить в диалог с Россией по нескольким вопросам, которые небезразличны обеим сторонам. Это договор СНВ-3, санкции и Украина. Соединенные Штаты должны вступить в эти переговоры с четкими планами и назначить России цену за ее непреклонность. Раньше увязывать столь разные вопросы было нецелесообразно, поскольку между Вашингтоном и Москвой существовали каналы общения, и они могли обсуждать их раздельно. Но сегодня отношения опустились до такой низкой отметки, что предотвратить крупный конфликт в будущем можно только настойчивым и всесторонним сотрудничеством.

Чтобы такие переговоры дали результат, Соединенные Штаты должны обращаться с членами НАТО как с союзниками, а не как с крепостными или вассалами. Они должны сотрудничать с ними ради укрепления восточных рубежей альянса. Более мощная неядерная оборона, усиленная присутствием американских войск, станет фактором сдерживания и устрашения. В таких условиях Россия потерпит быстрое и сокрушительное поражение в случае столкновения с применением обычных средств, не успев реализовать свои непродуманные ядерные угрозы.

Что самое важное, американское руководство должно задать себе вопрос о том, за что оно готово сражаться и почему. США нужен более продуманный план, чтобы полагаться не только на ядерное оружие, но и на те системы, от которых они избавились более 30 лет тому назад.