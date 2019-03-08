Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовы к «конструктивным переговорам» с КНДР 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что США готовы к "конструктивным переговорам" с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном.
Он также отказался комментировать информацию о возобновлении работ на ракетном полигоне "Сохэ" в КНДР.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к продолжению переговоров со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Газета.Ru: последние новости
В США разработают лазерное оружие для бронемашин Словакия вызвала российского посла Варнава сожалеет о своей шутке над Бузовой
Оружие , США , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп , Госдеп США , КНДР
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение